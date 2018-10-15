«Невозможно выехать в город»: жители «Родников» застряли на улице Краузе

Пробка растянулась на полтора километра

Затор собрался на Краузе в половине 9-го утра
Затор собрался на Краузе в половине 9-го утра


Утром 15 октября новосибирцы попали в длинную пробку на выезда с «Родников» — водители не могли выехать с улицы Краузе.


«Пробка на ул. Краузе в сторону ФудСиба. Невозможно выехать в город», — написала в редакцию читательница.


Пробка на Краузе растянулась на полтора километра, при этом пробка такой же длины собралась на улице, в которую упирается Краузе. Там же пользователи Яндекса отметили, что случилось ДТП.


Пробка на Краузе упирается в другую пробку
Пробка на Краузе упирается в другую пробку


В начале октября на этом же перекрёстке собралась пробка из-за отключенных светофоров.

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