«Невозможно выехать в город»: жители «Родников» застряли на улице Краузе

Затор собрался на Краузе в половине 9-го утра





Утром 15 октября новосибирцы попали в длинную пробку на выезда с «Родников» — водители не могли выехать с улицы Краузе.





«Пробка на ул. Краузе в сторону ФудСиба. Невозможно выехать в город», — написала в редакцию читательница.





Пробка на Краузе растянулась на полтора километра, при этом пробка такой же длины собралась на улице, в которую упирается Краузе. Там же пользователи Яндекса отметили, что случилось ДТП.





Пробка на Краузе упирается в другую пробку





В начале октября на этом же перекрёстке собралась пробка из-за отключенных светофоров.