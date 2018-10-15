Автоинспекторы предупредили о скорой необходимости переобувать автомобиль

Также в ГИБДД просят пешеходов надевать заметную одежду

Скоро в городе ночью установится минусовая температура
Скоро в городе ночью установится минусовая температура


Новосибирская автоинспекция напоминает о необходимости переобувать автомобили после наступления постоянных нулевых температур.


«ГИБДД рекомендует переобувать транспортные средства, когда температура в ночное время будет стабильно ниже нуля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Сегодня ночью, по информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, было от 0 до -2 градусов. А ночью накануне — от 0 до +2.


Сейчас, по информации НГС.ПОГОДЫ, ночные температуры будут в основном плюсовыми.


Кроме того, из-за наступления осени пешеходов просят надевать светлую одежду, а лучше — со специальными элементами.


«Пешеходам мы советуем пользоваться световозвращающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге. Так как в основном у нас наезды в вечернее, утреннее и ночное время происходят на пешеходов, которые в тёмной одежде, на которых нет светоотражающих элементов», — добавил Савченков.

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