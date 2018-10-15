Автоинспекторы предупредили о скорой необходимости переобувать автомобиль
Также в ГИБДД просят пешеходов надевать заметную одежду
Новосибирская автоинспекция напоминает о необходимости переобувать автомобили после наступления постоянных нулевых температур.
«ГИБДД рекомендует переобувать транспортные средства, когда температура в ночное время будет стабильно ниже нуля», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Сегодня ночью, по информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, было от 0 до -2 градусов. А ночью накануне — от 0 до +2.
Сейчас, по информации НГС.ПОГОДЫ, ночные температуры будут в основном плюсовыми.
Кроме того, из-за наступления осени пешеходов просят надевать светлую одежду, а лучше — со специальными элементами.
«Пешеходам мы советуем пользоваться световозвращающими элементами, чтобы быть заметнее на дороге. Так как в основном у нас наезды в вечернее, утреннее и ночное время происходят на пешеходов, которые в тёмной одежде, на которых нет светоотражающих элементов», — добавил Савченков.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова