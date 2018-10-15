Сегодня в Новосибирске завоют сирены

Тренировка всех систем оповещения в городе  займёт полтора часа

Сирены запустят в промежутке с 13:30 до 13:50
Сирены запустят в промежутке с 13:30 до 13:50


Сегодня, 15 октября, в Новосибирске пройдёт комплексная тренировка систем оповещения - новосибирцы услышат вой сирен.


«С 13.30 до 15.00 планируется проведение комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирской области с включением электросирен и телерадиоперехвата», - рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В ГУ МЧС по НСО уточняют, что с 13.30 до 13.50 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители. Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00.


«Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», - предупреждают спасатели.


С 14.50 - 15.00  МЧС проведёт радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»). В эфире радиостанций прозвучит дикторский текст о том, что проводится проверка системы оповещения.


Одновременно с 14-50 – 15.00 на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проверке.


«Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся один раз в полугодие в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям», - объяснили в МЧС.


В прошлый раз тренировка проходила в апреле.


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