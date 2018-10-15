На трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля

Авария произошла на Северном объезде

По словам очевидцев, участники ДТП почти три часа ждали экипаж ДПС 
По словам очевидцев, участники ДТП почти три часа ждали экипаж ДПС 

Вчера, 14 октября, под Новосибирском, на Северном объезде, произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев, в ДТП участвовало четыре машины. Авария произошла в 18:47. 


«На легковой машине человека в занос понесло, его развернуло, мы тоже затормозили экстренно, в итоге на скорости 10-15 км/ч мы влетели в легковушку и нас развернуло задом к ней. Буквально через пять минут в нас въехали ещё два джипа. Пострадавших нет, ремни безопасности спасли от тяжелых последствий. Мы всегда пристёгиваемся», — рассказал корреспонденту НГС участник ДТП Евгений, он находился в машине Toyota Funcargo. 


Также Евгений отметил, что столкновение, вероятнее всего, произошло из-за плохих погодных условий. 


Пострадавших нет, но, как сообщают очевидцы, машина скорой помощи приезжала три раза, чтобы узнать, не нужна ли медицинская помощь
Пострадавших нет, но, как сообщают очевидцы, машина скорой помощи приезжала три раза, чтобы узнать, не нужна ли медицинская помощь


Помимо этой аварии, сегодня вечером на Северном объезде произошло ещё два ДТП. В обоих случаях столкнулись два автомобиля, подробности этих аварий пока неизвестны. 


А вчера днём недалеко от села Кочки рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой.

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