На трассе под Новосибирском произошло массовое ДТП: столкнулись сразу четыре автомобиля
Авария произошла на Северном объезде
Вчера, 14 октября, под Новосибирском, на Северном объезде, произошло ДТП, в которое попали сразу несколько автомобилей. По свидетельству очевидцев, в ДТП участвовало четыре машины. Авария произошла в 18:47.
«На легковой машине человека в занос понесло, его развернуло, мы тоже затормозили экстренно, в итоге на скорости 10-15 км/ч мы влетели в легковушку и нас развернуло задом к ней. Буквально через пять минут в нас въехали ещё два джипа. Пострадавших нет, ремни безопасности спасли от тяжелых последствий. Мы всегда пристёгиваемся», — рассказал корреспонденту НГС участник ДТП Евгений, он находился в машине Toyota Funcargo.
Также Евгений отметил, что столкновение, вероятнее всего, произошло из-за плохих погодных условий.
Помимо этой аварии, сегодня вечером на Северном объезде произошло ещё два ДТП. В обоих случаях столкнулись два автомобиля, подробности этих аварий пока неизвестны.
А вчера днём недалеко от села Кочки рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены участником ДТП Евгением