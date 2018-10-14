Эвакуатор насмерть сбил пешехода в Калининском районе

ДТП произошло сегодня вечером

Сегодня, 14 октября, в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Ипподромской и Кропоткина эвакуатор сбил пешехода. ДТП произошло примерно в 19:35.







«Водитель на эвакуаторе двигался по улице Ипподромской с поворотником на улицу Кропоткина и совершил наезд на пешехода, он получил тяжелые травмы. Водитель эвакуатора не пытался скрыться с места происшествия», — рассказал инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.









Эвакуатор поворачивал на улицу Кропоткина





Два дня назад недалеко от остановки «Площадь Трубникова» иномарка сбила пешехода на «Зебре», а вчера на Гусинобродском шоссе произошло серьезное ДТП: 28-летний водитель Тойоты скончался в больнице, еще двое потерпевших находятся в реанимации.

