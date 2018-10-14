Эвакуатор насмерть сбил пешехода в Калининском районе

Пострадавший скончался в машине скорой помощи

ДТП произошло сегодня вечером
ДТП произошло сегодня вечером

Сегодня, 14 октября, в Калининском районе Новосибирска на пересечении улиц Ипподромской и Кропоткина эвакуатор сбил пешехода. ДТП произошло примерно в 19:35. 


«Водитель на эвакуаторе двигался по улице Ипподромской с поворотником на улицу Кропоткина и совершил наезд на пешехода, он получил тяжелые травмы. Водитель эвакуатора не пытался скрыться с места происшествия», — рассказал инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи.  Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. 



Эвакуатор поворачивал на улицу Кропоткина
Эвакуатор поворачивал на улицу Кропоткина


Два дня назад недалеко от остановки «Площадь Трубникова» иномарка сбила пешехода на «Зебре», а вчера на Гусинобродском шоссе произошло серьезное ДТП: 28-летний водитель Тойоты скончался в больнице, еще двое потерпевших находятся в реанимации. 

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