Хоккей: «Сибирь» выиграла у магнитогорского «Металлурга»

Счёт был открыл только в третьем периоде

Игра проходила в Магнитогорске, на арене «Металлург»
Игра проходила в Магнитогорске, на арене «Металлург»

Сегодня, 14 октября, в очередном матче континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла игру с магнитогорским  «Металлургом» со счётом 2:0. 


В первом периоде команды не смогли открыть счет. У «Сибири» было одно удаление за грубость: на 18-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Егора Дугина. 


Второй период тоже не принес командам забитых шайб. Счёт по-прежнему оставался 0:0. На 33-й минуте удалили нападающего «Сибири» Максима Казакова за толчок клюшкой. 


В начале третьего периода новосибирская команда открыла счет. На 50-й минуте игры Максим Казаков забил шайбу в ворота соперников. 



Первая забитая шайба «Сибири»


Второй гол в ворота «Металлурга» не заставил себя долго ждать. На 59-й минуте Данил Романцев забросил еще одну шайбу в пустые ворота соперников. 


Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.



Второй гол «Сибири» в ворота соперников


Следующая игра будет во вторник, 16 октября, с челябинским «Трактором». НГС подготовил для читателей календарь хоккейных игр — там можно посмотреть расписание матчей вплоть до февраля. 

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