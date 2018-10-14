Хоккей: «Сибирь» выиграла у магнитогорского «Металлурга»
Счёт был открыл только в третьем периоде
Сегодня, 14 октября, в очередном матче континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» выиграла игру с магнитогорским «Металлургом» со счётом 2:0.
В первом периоде команды не смогли открыть счет. У «Сибири» было одно удаление за грубость: на 18-й минуте на скамью штрафников посадили нападающего Егора Дугина.
Второй период тоже не принес командам забитых шайб. Счёт по-прежнему оставался 0:0. На 33-й минуте удалили нападающего «Сибири» Максима Казакова за толчок клюшкой.
В начале третьего периода новосибирская команда открыла счет. На 50-й минуте игры Максим Казаков забил шайбу в ворота соперников.
Второй гол в ворота «Металлурга» не заставил себя долго ждать. На 59-й минуте Данил Романцев забросил еще одну шайбу в пустые ворота соперников.
Ворота «Сибири» защищал Дэнни Тэйлор.
Следующая игра будет во вторник, 16 октября, с челябинским «Трактором». НГС подготовил для читателей календарь хоккейных игр — там можно посмотреть расписание матчей вплоть до февраля.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/hcsibir1962
Видео khl.ru