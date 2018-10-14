Сибирячки в ярких нарядах станцевали на Ленина в первые холодные выходные

Сибирские танцоры снимали видео для международного флешмоба, когда на улице было всего +13





Участники танцевального коллектива «Новосибирский Трайбл Дом» устроили танец-импровизацию перед Театром кукол на улице Ленина в минувшую субботу, 13 октября, — они танцевали в лёгких нарядах, когда на улице было всего +13 градусов, чтобы поучаствовать во всемирном флешмобе «ATS Flash Mob World Wide».







Флешмоб проходит ежегодно в каждую вторую субботу октября: трайбл-танцовщицы из разных городов и стран выходят на улицы и танцуют под одинаковую музыку, чтобы снять видео и показать свои умения другим коллективам.





Отличительной чертой танца ATS (American tribal style) считается импровизация — коллектив ни разу не репетировал танец и записал видео с первого дубля.





«Мы ни разу не репетировали и не станцовывались этим составом, только много раз слушали музыку! Импровизация объединяет нас, а зрителям всегда интересно за нами наблюдать, ведь у нас яркие костюмы и украшения, изящные и энергичные движения, и выглядим мы в целом довольно необычно, особенно в октябре на сибирских улицах», — рассказала корреспонденту НГС руководительница «Новосибирского Трайбл Дома» Евгения Акимова.





Видео записали с первого дубля



Как объяснила Евгения Акимова, танцорами во время выступления управляет лидер — он показывает, какое движение будет следующим.





«Это самостоятельный стиль, отличающийся специальной техникой исполнения, а в основе ATS лежит танцевальная импровизация. Это своего рода танцевальный язык. Танцоры учат "алфавит" движений, каждое из которых имеет свой уникальный ключ. Впереди всегда стоит лидер, подающий ключи на движения. Танцоры считывают их и повторяют комбинации за лидером. Лидеры могут меняться в течение танца. На сегодня существует более 120 официальных движений, таким образом каждый раз танец составляется заново на месте в формате "здесь и сейчас", и зрители никогда не увидят двух одинаковых выступлений», — добавила Евгения Акимова.





В конце сентября преподаватели и ученики другой танцевальной школы сняли видео, где они исполнили чарльстон на фоне достопримечательностей Новосибирска — они танцевали, чтобы поддержать международную акцию.