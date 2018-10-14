Рейсовый автобус чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой

Никто не пострадал

Сегодня, 14 октября, рейсовый автобус «Новосибирск — Чистоозёрное» чуть не слетел с трассы из-за столкновения с коровой. Об этом в редакцию сообщила читательница Елена. По её словам, это было примерно в 40 километрах от села Кочки.







«Весь автобус ждёт, когда полиция закончит свои дела. До сих пор не отправился в путь. Трасса очень скользкая. Шофёр сказал, что вариантов не было: или корову, или автобус положить на трассе», — добавила Елена.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области информацию подтвердили: «Столкновение действительно было — рейсовый автобус "Новосибирск — Чистоозёрное" и животное. Туда выехала полиция. Никто из находящихся в автобусе не пострадал. Это было буквально минут 40 назад».







В 2013 году машина столкнулась с коровой в Новосибирске, на Ипподромской магистрали.

