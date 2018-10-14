В Новосибирске ищут мальчика со шрамом на лбу: он не вернулся домой из школы

На нём были синие куртка, рубашка и брюки

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летнего Леонида Бахарева, который не вернулся домой после школы 11 октября в Железнодорожном районе Новосибирска.







«Мы не сразу получили заявку. Вчера вечером были организованы поиски. Была информация по месту его нахождения, отработали её, но найти мальчика не удалось», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.







Согласно информации в ориентировке, телосложение — полное, голубые глаза, светло-русые волосы. Он был одет в синюю куртку с серыми пятнами, синие рубашку и брюки, чёрную кепку. С собой была серая куртка. Особая примета — шрам на лбу.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.







Вчера в Новосибирске нашли 17-летнюю девочку, которая 12 октября не вернулась домой.

