В Новосибирске ищут мальчика со шрамом на лбу: он не вернулся домой из школы

15-летний мальчик пропал в Железнодорожном районе

На нём были синие куртка, рубашка и брюки
На нём были синие куртка, рубашка и брюки

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летнего Леонида Бахарева, который не вернулся домой после школы 11 октября в Железнодорожном районе Новосибирска.


«Мы не сразу получили заявку. Вчера вечером были организованы поиски. Была информация по месту его нахождения, отработали её, но найти мальчика не удалось», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Согласно информации в ориентировке, телосложение — полное, голубые глаза, светло-русые волосы. Он был одет в синюю куртку с серыми пятнами, синие рубашку и брюки, чёрную кепку. С собой была серая куртка. Особая примета — шрам на лбу.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.


Вчера в Новосибирске нашли 17-летнюю девочку, которая 12 октября не вернулась домой.

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