В Новосибирск прилетели птицы, которых раньше считали краснокнижными
Их исключили из Красной книги Новосибирской области 10 лет назад
В Новосибирск прилетели дубоносы — птицы, которых ещё 10 лет назад в Новосибирской области относили к краснокнижным видам, но потом исключили. Орнитолог Алексей Яновский считает, что теперь их можно будет видеть чаще.
Птиц в сквере рядом с Телецентром заметил читатель Борис Башутин. По его словам, они объедают там черёмуху.
«У них очень мощный клюв, который может рассекать косточки вишни. В наших краях естественный корм — это косточки черёмухи, но нынче она не уродилась. Если косточковых мало, они могут поедать в больших городах и другие плоды, поэтому прилетели в Новосибирск. Тем более в городе есть кормушки», — заметил Яновский.
Орнитолог добавил, что несмотря на то, что это перелётная теплолюбивая птица, её в городе последние две-три зимы встречают всё чаще.
Впервые читатели НГС сообщили об этой птице в феврале 2017 года.
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Мария Тищенко
Фото предоставлено Борисом Башутиным