Первый снег выпал в Советском районе Новосибирска

Михаил Тумайкин добавил эту фотографию в альбом «Щ» в соцсети Facebook





Сегодня, 14 октября, в Советском районе Новосибирска выпал первый снег — в соцсети фотографии выкладывают жители микрорайона «Щ».







МЧС вчера предупредило новосибирцев о том, что 14 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега.















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Из-за вчерашнего усиления ветра в Академгородке падали деревья.

