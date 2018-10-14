Первый снег выпал в Советском районе Новосибирска
Его увидели жители микрорайона «Щ»
Сегодня, 14 октября, в Советском районе Новосибирска выпал первый снег — в соцсети фотографии выкладывают жители микрорайона «Щ».
МЧС вчера предупредило новосибирцев о том, что 14 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега.
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Из-за вчерашнего усиления ветра в Академгородке падали деревья.
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Мария Тищенко
Фото Михаила Тумайкина (1), instagram.com/ping_panther (2), фото предоставлено читателем НГС (3)