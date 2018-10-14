Первый снег выпал в Советском районе Новосибирска

Его увидели жители микрорайона «Щ»

Михаил Тумайкин добавил эту фотографию в альбом «Щ» в соцсети Facebook 
Михаил Тумайкин добавил эту фотографию в альбом «Щ» в соцсети Facebook 


Сегодня, 14 октября, в Советском районе Новосибирска выпал первый снег — в соцсети фотографии выкладывают жители микрорайона «Щ».


МЧС вчера предупредило новосибирцев о том, что 14 октября ожидаются осадки в виде мокрого снега.


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Привет 🖖

Публикация от Olga Echevskaya (@ping_panther)


Первый снег выпал в Советском районе Новосибирска


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Из-за вчерашнего усиления ветра в Академгородке падали деревья.

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