В Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки

Упавшее дерево на Академической

МЧС предупредило новосибирцев об усилении ветра до 27 м/с вечером и ночью 14 октября — по словам очевидцев, больше всего буря коснулась Академгородка: там падали деревья и дорожные знаки.







«Вчера в Академгородке был сильный ветер: одно дерево упало на улице Академической, в ботсаду падали берёзы. Я лично две видел. Сильно гнуло деревья, и они падали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, не назвавший своё имя.







Упавший знак на улице Учёных





На улице Учёных упал дорожный знак с обозначением пешеходного перехода.







В самом Новосибирске последствий было меньше. По словам Максима, не назвавшего свою фамилию, он ехал с работы мимо остановки «Цирк» и увидел, как на киоске с газетами и журналами наполовину сорвало рекламную вывеску.







Киоск на остановке «Цирк»





Также МЧС предупредило новосибирцев о мокром снеге.