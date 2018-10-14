В Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки
В ботаническом саду упало несколько берёз
МЧС предупредило новосибирцев об усилении ветра до 27 м/с вечером и ночью 14 октября — по словам очевидцев, больше всего буря коснулась Академгородка: там падали деревья и дорожные знаки.
«Вчера в Академгородке был сильный ветер: одно дерево упало на улице Академической, в ботсаду падали берёзы. Я лично две видел. Сильно гнуло деревья, и они падали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, не назвавший своё имя.
На улице Учёных упал дорожный знак с обозначением пешеходного перехода.
В самом Новосибирске последствий было меньше. По словам Максима, не назвавшего свою фамилию, он ехал с работы мимо остановки «Цирк» и увидел, как на киоске с газетами и журналами наполовину сорвало рекламную вывеску.
Также МЧС предупредило новосибирцев о мокром снеге.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены читателями НГС