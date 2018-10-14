В Академгородке из-за сильного ветра упали деревья и дорожные знаки

В ботаническом саду упало несколько берёз

Упавшее дерево на Академической
Упавшее дерево на Академической

МЧС предупредило новосибирцев об усилении ветра до 27 м/с вечером и ночью 14 октября — по словам очевидцев, больше всего буря коснулась Академгородка: там падали деревья и дорожные знаки.


«Вчера в Академгородке был сильный ветер: одно дерево упало на улице Академической, в ботсаду падали берёзы. Я лично две видел. Сильно гнуло деревья, и они падали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, не назвавший своё имя.


Упавший знак на улице Учёных
Упавший знак на улице Учёных


На улице Учёных упал дорожный знак с обозначением пешеходного перехода.


В самом Новосибирске последствий было меньше. По словам Максима, не назвавшего свою фамилию, он ехал с работы мимо остановки «Цирк» и увидел, как на киоске с газетами и журналами наполовину сорвало рекламную вывеску.


Киоск на остановке «Цирк»
Киоск на остановке «Цирк»


Также МЧС предупредило новосибирцев о мокром снеге.

Прочтений: 3470

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено