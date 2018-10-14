«Припаркованный в столб»: аварийный комиссар обнаружил на площади Будагова такси без водителя
В машине сработали подушки безопасности
Сегодня, 14 октября, аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк обнаружил на площади Будагова в Новосибирске автомобиль, «припаркованный в столб», — водителя на месте аварии нет.
«В десятом часу утра на площади Будагова увидел одинокий, припаркованный в столб автомобиль "Рено" с логотипами "Яндекс.Такси". Водителя рядом нет. В машине сработали подушки безопасности», — пояснил Дмитрий Житнюк.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что столкновение произошло около трёх часов ночи: водитель уснул и въехал в столб. Он не пострадал, поэтому сам ушёл с места происшествия и будет самостоятельно эвакуировать автомобиль.
Корреспондент НГС написал запрос в пресс-службу «Яндекс такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.
12 октября две машины столкнулись на Гусинобродском шоссе: один человек погиб, двое находятся в реанимации.
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Мария Тищенко
Фото предоставлено Дмитрием Житнюком