«Припаркованный в столб»: аварийный комиссар обнаружил на площади Будагова такси без водителя

В машине сработали подушки безопасности

Водитель уснул за рулём
Водитель уснул за рулём

Сегодня, 14 октября, аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк обнаружил на площади Будагова в Новосибирске автомобиль, «припаркованный в столб», — водителя на месте аварии нет.


«В десятом часу утра на площади Будагова увидел одинокий, припаркованный в столб автомобиль "Рено" с логотипами "Яндекс.Такси". Водителя рядом нет. В машине сработали подушки безопасности», — пояснил Дмитрий Житнюк.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что столкновение произошло около трёх часов ночи: водитель уснул и въехал в столб. Он не пострадал, поэтому сам ушёл с места происшествия и будет самостоятельно эвакуировать автомобиль.


Корреспондент НГС написал запрос в пресс-службу «Яндекс такси» с просьбой прокомментировать ситуацию.


12 октября две машины столкнулись на Гусинобродском шоссе: один человек погиб, двое находятся в реанимации.

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