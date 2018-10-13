Алоян против Тете: боксёры закончили подготовку к четвертьфиналу

Трансляция обновляется

Для Михаила Алояна это пятый бой в профессиональной карьере





Сегодня, 13 октября, в Екатеринбурге пройдёт четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии — в легчайшем весе новосибирец Михаил Алоян выйдет на ринг против опытного боксёра из ЮАР Золани Тете. Победитель продолжит борьбу за звание чемпиона мира.





За несколько дней до поединка на контрольном взвешивании стало известно, что Алоян тяжелее Тете — Михаил весит 53,2 килограммов, а Золани 52,8 килограммов, хотя и выше российского спортсмена.





Михаил Алоян оказался тяжелее соперника Золани Тете





О том, что Золани Тете станет соперником Михаила Алояна в четвертьфинале, стало известно в августе по результатам жеребьёвки.





Золани Тете — чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации. В профессиональной карьере Тете провёл 30 боёв и в 27 из них одержал победу — среди них 21 нокаутом. Для Михаила Алояна завтрашний поединок станет пятым в профессиональной карьере — в предыдущих четырёх боях олимпийский чемпион одержал победу.





Вчера главный тренер мужской сборной России Эдуард Кравцов рассказал корреспонденту НГС о шансах Алояна на победу в предстоящем поединке.





«Для Михаила это первый бой в профессиональной карьере за звание чемпиона мира. <...> Соперник уже является чемпионом мира и не единожды — это уже говорит само за себя. Высокий боксёр, достаточно сильный в технико-тактическом плане, имеет очень высокий процент побед нокаутом, порядка 77 процентов.

Он является в этом дивизионе либо сильнейшим, либо одним из сильнейших. При этом в лагере у нас нет никаких пессимистических настроений: все готовы, все осознают ответственность. Считаю, мы можем выиграть, нам это по зубам. Всё будет зависеть от того, насколько мы сможем создать свой тактический рисунок и навязать его сопернику», — пояснил Эдуард Кравцов.







Как сообщают коллеги из издания E1.ru, четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии начался не без неприятного инцидента: накануне начало соревнований перенесли на 2 часа раньше — многие зрители не знали об этом и пришли только к 19:00, когда бои уже шли.





00:01

Несмотря на объявления, что следующий бой пройдёт между Михаилом Алояном и Золани Тете, на ринг сейчас вышли россиянин Магомед Курбанов и Хуан Родригес из Венесуэлы. Ждём поединка нашего боксёра.





Телезрителям «Бойца» показали профайлы спортсменов — Тете на видео заявляет, что разобьёт противника на кусочки.





23:18

Новосибирец Юрий Кашинский одержал досрочную победу техническим нокаутом — поздравляем!









Следующий бой — Алоян против Тете.





22:59

Совсем скоро на ринг выйдет Михаил Алоян и Золани Тете. Комментаторы телеканала «Боец» в прямом эфире говорят, что придётся переживать за Алояна, ведь в другом углу ринга будет «монстр».





Сейчас на ринге другой новосибирец Юрий Кашинский — его соперником стал аргентинец Хуан Эзикьель Басуальдо.











