Новосибирцы получили SMS-предупреждения о ветре скоростью до 27 м/с

МЧС предупреждает также о мокром снеге

Непогода сохранится и ночью
Непогода сохранится и ночью


Вечером 13 октября новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 27 м/с.


Около 9 часов вечера жителей Новосибирска предупредили о том, что в ближайший час и ночью 14 октября будут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ожидается усиление ветра до 25-27 м/с.


Накануне НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.


Новосибирцы получили SMS-предупреждения о ветре скоростью до 27 м/с



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