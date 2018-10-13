Новосибирцы получили SMS-предупреждения о ветре скоростью до 27 м/с
МЧС предупреждает также о мокром снеге
Вечером 13 октября новосибирское МЧС разослало SMS-сообщения с предупреждением о ветре, который может достигнуть 27 м/с.
Около 9 часов вечера жителей Новосибирска предупредили о том, что в ближайший час и ночью 14 октября будут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ожидается усиление ветра до 25-27 м/с.
Накануне НГС публиковал рекомендации спасателей о том, что нужно делать при сильном ветре.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот