Забрал из сейфа 80 тысяч: новосибирец задержан за нападение на менеджера офиса микрозаймов

Следователи задержали подозреваемого через два дня после грабежа

Судья Калининского районного суда Новосибирска поместил новосибирца Дмитрия Санарова под стражу — мужчина подозревается в разбойном нападении на офис ООО «Микрокредитная компания "Скорость Финанс"».







По версии органов предварительного расследования, днём 5 октября Санаров пришёл в павильон микрокредитной копании по адресу улица Богдана Хмельницкого, 62, где стал угрожать ножом менеджеру компании.





«Пояснил, что "прирежет" её, если она не отдаст деньги, после чего достал из сейфа денежные средства, порядка 80 тысяч рублей, и скрылся с места преступления», — говорится в постановлении Калининского районного суда.







Через два дня подозреваемый был задержан — за это время он уже успел потратить все похищенные деньги. Судья Калининского районного суда Новосибирска избрал для задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 декабря 2018 года.





Недавно всё в тот же Калининский суд было передано уголовное дело в отношении 43-летнего бывшего тренера по боксу Евгения Лоншакова — по версии следствия, он, угрожая ножом, заставил сотрудницу компании «Быстроденьги» отдать ему 15 тысяч 580 рублей из кассы. По словам Лоншакова, на грабёж он пошёл потому, что ему не хватало денег заплатить за аренду съёмной квартиры.