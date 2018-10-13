Мешал ветер: пожарные потушили горящие дома в Октябрьском районе

Огонь распространился на три частных дома

Пожарным удалось потушить возгорание в частном секторе на улице Долидовича в Октябрьском районе Новосибирска — из-за ветра ликвидировать открытый огонь удалось лишь спустя час после начала пожара.







«Огонь распространился на три дома, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожаров, проливка и разборка».







В ведомстве признались, что работу МЧС затруднял сильный ветер — из-за погодных условий пожару был присвоен повышенный номер — второй за этот день в области.





Первый пожар с повышенным номером произошёл сегодня в селе Красноглинное — его удалось потушить за полчаса. «На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений два дома, один из которых был строящийся, горели открытым огнём», — подчёркивают в ведомстве.





Один из самых страшных пожаров в Новосибирске произошёл в марте нынешнего года — ему был присвоен третий повышенный номер. Тогда 90 человек личного состава МЧС почти сутки тушили складское здание по улице Шорная, 1. На месте пожара работала две химлаборатории и 19 единиц личной техники.