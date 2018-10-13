Новосибирские водители встали в глухую пробку на Карла Маркса

Машины едут со скоростью не больше 2 км/ч

Пробка на левом берегу
Пробка на левом берегу

Сегодня, 13 октября, кольцо на Карла Маркса оказалось со всех сторон окружено заторами из машин — из-за продовольственной ярмарки и небольших ДТП. 


Улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от улицы Покрышкина до площади Карла Маркса перекрыта с 6 утра до 16:00 — об этом новосибирцам сообщали заранее. Однако на 14:30 кольцо Карла Маркса с левой стороны оказалось полностью в заторах из машин из-за небольших ДТП. 


Так, водителям лучше объезжать сейчас улицы Блюхера, Покрышкина, Новогоднюю и Титова. Улица Римского-Корсакова стоит в пробке до пересечения с улицей Плахотного. На указанных участках дороги машины едут со скоростью не больше 2 км/ч. Пробка на улице Немироивича-Данченко заканчивается возле Новосибирской областной больницы. Также движение затруднено на улице Сибиряков-Гвардейцев (от заправки «Беркут» до Пожарной части № 9) и на некоторых участках улиц Троллейной и Полтавской. 


Карла Маркса встала в затор из пробок 
Карла Маркса встала в затор из пробок 


На правом берегу движение затруднено на улице Большевистская — от метро «Речной вокзал» до инструментального завода. Также пробка идёт от пересечения улицы Кирова и улицы Восход и заканчивается возле БЦ «Восход-20». Небольшие заторы можно наблюдать на улицах Фабричная, Нижегородская, Кривощековская, Орджиникидзе, Октябрьская магистраль и проспект Димитрова. 


Общий уровень пробок в городе равен шести баллам. 


Вчера утром три аварии парализовали движение на Большевистской в утренний час пик — на пути в центр города образовалась 7-километровая пробка. 

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