Сотни новосибирцев с мешками и граблями прошлись по дендропарку

Фото из архива НГС

13 октября в дендропарке прошёл экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Живи, лес». По подсчётам пресс-службы правительства области, акцию посетили больше восьмисот новосибирцев.







«С момента старта акции проведено уже порядка 70 различных мероприятий, в которых приняли участие почти 10 тысяч жителей региона. Прежде всего они носят воспитательный и просветительский характер, учат людей бережнее относиться к родной природе», — цитируют в ведомстве заместителя губернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого.





Активистам удалось собрать около 80 кубов листвы и мусора. Всего с начала акции из лесов и парков волонтёры вывезли больше 200 тонн мусора.





В общей сложности общественники планируют высадить на территории города около 120 тысяч сеянцев и саженцев сосны, кедра, ели, липы, рябины и берёзы.







В апреля волонтёры проводили в дендропарке добрую акцию для птиц — развешивали на деревьях синичники. Эта акция проводится второй год подряд, в этом году домиков для птиц стало в два раза больше.