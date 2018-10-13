Сотни новосибирцев с мешками и граблями прошлись по дендропарку
В городе прошёл экологический субботник
13 октября в дендропарке прошёл экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Живи, лес». По подсчётам пресс-службы правительства области, акцию посетили больше восьмисот новосибирцев.
«С момента старта акции проведено уже порядка 70 различных мероприятий, в которых приняли участие почти 10 тысяч жителей региона. Прежде всего они носят воспитательный и просветительский характер, учат людей бережнее относиться к родной природе», — цитируют в ведомстве заместителя губернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого.
Активистам удалось собрать около 80 кубов листвы и мусора. Всего с начала акции из лесов и парков волонтёры вывезли больше 200 тонн мусора.
В общей сложности общественники планируют высадить на территории города около 120 тысяч сеянцев и саженцев сосны, кедра, ели, липы, рябины и берёзы.
В апреля волонтёры проводили в дендропарке добрую акцию для птиц — развешивали на деревьях синичники. Эта акция проводится второй год подряд, в этом году домиков для птиц стало в два раза больше.
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Алёна Истомина
Фото Татьяны Кривенко