Не могут потушить: в Октябрьском районе Новосибирска горит частный сектор

Огонь перекинулся на соседние дома

Дым от пожара 
Дым от пожара 

В Октябрьском районе Новосибирска горит частный дом на улице Далидовича. 


«Всё больше и больше разгорается, потушить не могут», — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара. 


По информации читателей НГС, пожар начался 13 октября примерно в 12:00. Первым загорелся дом по адресу Далидовича № 66. Сейчас огонь уже перекинулся на здания № 68 и № 70


В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО заявили корреспонденту НГС, что прокомментировать информацию о пожаре смогут только в понедельник. 


По словам очевидцев, сейчас на месте работает пять пожарных машин. Видно также автомобиль скорой помощи, спасателей и полиции. 


Информация о пострадавших не поступала
Информация о пострадавших не поступала


Информация уточняется. 


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