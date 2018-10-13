Не могут потушить: в Октябрьском районе Новосибирска горит частный сектор
Огонь перекинулся на соседние дома
В Октябрьском районе Новосибирска горит частный дом на улице Далидовича.
«Всё больше и больше разгорается, потушить не могут», — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара.
По информации читателей НГС, пожар начался 13 октября примерно в 12:00. Первым загорелся дом по адресу Далидовича
В пресс-службе ГУ МЧС России по НСО заявили корреспонденту НГС, что прокомментировать информацию о пожаре смогут только в понедельник.
По словам очевидцев, сейчас на месте работает пять пожарных машин. Видно также автомобиль скорой помощи, спасателей и полиции.
Информация уточняется.
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Алёна Истомина
Фото очевидца (1), Ивана Устинова (2)