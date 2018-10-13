Смертельная авария на Гусинобродском шоссе: появилось видео первых минут после страшного ДТП
Corona Premio и Ford Focus столкнулись вечером 12 октября
В распоряжении редакции НГС появилось видео первых минут после столкновения Тoyota Corona Premio и Ford Focus на пересечении Волочаевской и ГБШ. Видеозаписью с корреспондентом НГС поделился очевидец.
«Вскрыть машину пыталось человек 30 очевидцев, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Артём Авдеев. — Скорая оказывала помощь одному, тому, кто был на пассажирском сиденье. Его было легко достать. Он хрипел, это я прекрасно слышал и видел. Очевидцы пытались вскрыть дверь. Дверь не вскрыли, водителя вытащили через пассажирскую дверь».
ДТП произошло 12 октября в 21:50 на пересечении Волочаевской и ГБШ. Сегодня утром в больнице скончался 28-летний водитель Toyota Corona Premio. Двое других пострадавших в аварии до сих пор находятся в реанимации.
Это уже второе смертельное ДТП за вчерашний день в области — вечером на станции Мочище 25-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет, погиб 21-летний пассажир.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото vk.com/mass54
Видео предоставлено Артёмом Авдеевым