Смертельная авария на Гусинобродском шоссе: появилось видео первых минут после страшного ДТП

Corona Premio и Ford Focus столкнулись вечером 12 октября

Авария произошла вечером 12 октября
Авария произошла вечером 12 октября

В распоряжении редакции НГС появилось видео первых минут после столкновения Тoyota Corona Premio и Ford Focus на пересечении Волочаевской и ГБШ. Видеозаписью с корреспондентом НГС поделился очевидец. 


«Вскрыть машину пыталось человек 30 очевидцев, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Артём Авдеев. — Скорая оказывала помощь одному, тому, кто был на пассажирском сиденье. Его было легко достать. Он хрипел, это я прекрасно слышал и видел. Очевидцы пытались вскрыть дверь. Дверь не вскрыли, водителя вытащили через пассажирскую дверь». 


ДТП произошло 12 октября в 21:50 на пересечении Волочаевской и ГБШ. Сегодня утром в больнице скончался 28-летний водитель Toyota Corona Premio. Двое других пострадавших в аварии до сих пор находятся в реанимации. 


Первые минуты после страшного ДТП


Это уже второе смертельное ДТП за вчерашний день в области — вечером на станции Мочище 25-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет, погиб 21-летний пассажир. 

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