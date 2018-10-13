Парень проводил до метро: в Новосибирске ищут девочку в серых колготках

Виктория Ежикова никогда раньше не пропадала

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летней Виктории Ежиковой, которая пропала в Дзержинском районе Новосибирска 12 октября.







«Парень её проводил до метро, а домой она не пришла, следы её теряются», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





Волонтёр уточнил, что девочка периодически появляется в социальных сетях, а значит, есть вероятность того, что ребёнок скрывается, ушёл из дома самовольно. При этом раньше девочка из дома не пропадала.





Согласно информации в ориентировке, рост девочки 164 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. В день пропажи Виктория была в синей куртке, тёмно-синем платье, серых колготках и тёмно-серебристых кроссовках.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.







В августе в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе. Выяснилось, что она целый месяц скрывалась в квартире у парня.

