Парень проводил до метро: в Новосибирске ищут девочку в серых колготках
17-летняя Виктория Ежикова пропала по пути домой
Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 17-летней Виктории Ежиковой, которая пропала в Дзержинском районе Новосибирска 12 октября.
«Парень её проводил до метро, а домой она не пришла, следы её теряются», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.
Волонтёр уточнил, что девочка периодически появляется в социальных сетях, а значит, есть вероятность того, что ребёнок скрывается, ушёл из дома самовольно. При этом раньше девочка из дома не пропадала.
Согласно информации в ориентировке, рост девочки 164 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные. В день пропажи Виктория была в синей куртке, тёмно-синем платье, серых колготках и тёмно-серебристых кроссовках.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего подростка, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700–54–52.
В августе в Новосибирске благополучно завершились поиски 15-летней Ксении Сироткиной — школьницу нашли сотрудники ПДН на Затулинке в Кировском районе. Выяснилось, что она целый месяц скрывалась в квартире у парня.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото lizaalert.org