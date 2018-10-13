Площадь Маркса завалили мешками с картошкой, капустой и заставили ведрами яблок

Чтобы довезти «добычу» до машины, можно воспользоваться багажной тележкой





На площади Карла Маркса работает общегородская продовольственная ярмарка. Машины торговцев овощами стоят в три ряда.







Традиционная ярмарка сельхозпродукции проходит на перекрытом для движения проезде между транспортным кольцом на площади Маркса и улицей Сибиряков-Гвардейцев. Машины торговцев начали здесь занимать место в парковочных карманах соседних ТЦ ещё со вчерашнего вечера.







Самый востребованный товар — картошка мешками





К началу торговли автомобили с товаром стояли уже в три ряда, а пространство ярмарки было заполнено людьми. Часть улицы до бетонных блоков, преграждающих въезд на ярмарку, превратилась в стихийную парковку.







Основной и наиболее востребованный продукт на ярмарке — картофель. Покупатели уносят его мешками, а некоторые даже приезжают с тележками, чтобы загрузить несколько мешков. 40-килограммовый мешок можно купить за 500 рублей, ведро — за 100.







Тыквы продаются по 20 рублей за кило, но их уже меньше, чем месяц назад





Сразу в нескольких местах продают капусту и тыквы, хотя визуально таких торговцев уже меньше, чем в прошлый раз. Капуста стоит 12 рублей за килограмм, тыквы — порядка 20 рублей. В некоторых случаях их можно даже попробовать. Продавцы советуют употреблять тыкву не только в приготовленном виде, но и сырыми (например, в салате).







Яблоки почти у всех торговцев стоят 200 рублей





Более двух десятков продавцов предлагают алтайские, по их утверждениям, яблоки. Фрукты выглядят подозрительно похожими, как будто практически все фермеры выращивают три одинаковых сорта. Цены колеблются от 150 до 200 рублей за небольшое ведерко. Для сравнения, в соседнем недешевом супермаркете «Мегас» цены на яблоки начинаются с 99 рублей за килограмм.







Колбасы на ярмарке открыты всем ветрам





Хватает на ярмарке колбас и мясных деликатесов. Цены, правда, не слишком отличаются от тех, что можно встретить в супермаркете. Так «Докторская» колбаса стоит 415 рублей за килограмм, копчёная грудинка — 375 рублей.







Сметану для приготовления этих карасей можно купить тут же





Корреспондент НГС обнаружил только одного торговца свежей рыбой — в самом начале ярмарки (если считать от площади Маркса) разместился лоток с «живыми» карасями по 100 рублей за 2 килограмма (или 60 за один). Рыба свалена в деревянные ящики и местами действительно подаёт признаки жизни.







На ярмарку привезли целый грузовик мёда





Всего в ярмарке, по словам организаторов — городской администрации Новосибирска, принимает участие больше 200 производителей и переработчиков сельхозпродукции. Торговля продлится здесь до 16:00.







Улицы Покрышкина и Новогодняя рядом с местом проведения ярмарки встали в пробке





Это уже третья крупная ярмарка этой осени. Одна проходила в середине сентября здесь же, на площади Маркса, вторая была организована в районе цирка.