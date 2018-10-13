Страшное ДТП на Гусинобродском шоссе: водитель «Тойоты» умер в больнице

ДТП произошло на пересечении Волочаевской и ГБШ

Сегодня, 13 октября, примерно в 10 утра в больнице скончался 28-летний водитель Toyota Corona Premio, пострадавший в столкновении с Ford Focus вчера на ГБШ. Об этом корреспонденту НГС сообщил брат погибшего Азизбек Сатвалдиев. Двое других пострадавших в аварии до сих пор находятся в реанимации.







В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС рассказали, что вчера, 12 октября, в 21:50 на пересечении Волочаевской и ГБШ столкнулись Toyota Corona Premio и Ford Focus. «В медицинское учреждение были доставлены два водителя 1990 года рождения и пассажир "Тойоты" 1973 года рождения», — уточнили в ведомстве.





«Вскрыть машину пыталось человек 30 очевидцев, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП Артём Авдеев. — "Скорая" оказывала помощь одному, тому, кто был на пассажирском сиденье. Его было легко достать. Он хрипел, это я прекрасно слышал и видел. Очевидцы пытались вскрыть дверь. Дверь не вскрыли, водителя вытащили через пассажирскую дверь».







Это уже второе смертельное ДТП за вчерашний день в области — вечером на станции Мочище 25-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет, погиб 21-летний пассажир.