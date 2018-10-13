Автомобиль перевернулся и вылетел в кювет на станции Мочище: погиб 21-летний мужчина

ДТП произошло на улице Линейной ст. Мочище

Фото из архива НГС

Вечером 12 октября в 20:45 по улице Линейной на станции Мочище перевернулся автомобиль Toyota Cavalier — погиб 21-летний пассажир автомобиля.







«25-летний мужчина двигался по автодороге Новосибирск – Мошково в сторону Новосибирска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — По неустановленной пока причине у одного из домов по улице Линейной станции Мочище водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет».







В результате ДТП погиб 21-летний пассажир иномарки. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.



