Автомобиль перевернулся и вылетел в кювет на станции Мочище: погиб 21-летний мужчина

Водитель иномарки не справился с управлением

ДТП произошло на улице Линейной ст. Мочище Фото из архива НГС
ДТП произошло на улице Линейной ст. Мочище
Фото из архива НГС

Вечером 12 октября в 20:45 по улице Линейной на станции Мочище перевернулся автомобиль Toyota Cavalier — погиб 21-летний пассажир автомобиля.


«25-летний мужчина двигался по автодороге Новосибирск – Мошково в сторону Новосибирска, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — По неустановленной пока причине у одного из домов по улице Линейной станции Мочище водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет». 


В результате ДТП погиб 21-летний пассажир иномарки. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. 


В этот же вечер ещё одна авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска — автомобиль сбил пожилого мужчину недалеко от дома № 27 по улице Нарымская. Пострадавший был госпитализирован. 

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