Официально: Новосибирск занял третье место в списке крупнейших городов России

Впереди только Москва и Питер

По данным Росстата, с прошлого года население Новосибирска выросло на девять тысяч человек
По данным Росстата, с прошлого года население Новосибирска выросло на девять тысяч человек

Новосибирск попал в первую тройку рейтинга Росстата «100 крупнейших городов России». Население города составило 1 612 833 человека — это на девять тысяч больше, чем в прошлом году.


Как и ожидалось, список возглавила Москва — там проживает 12 506 468 человек. На втором месте Санкт-Петербург, здесь население почти в два раза меньше, чем в столице, — 5 351 935 жителей. 


За Новосибирском следует Екатеринбург, в котором проживает 1 468 833 человека.


В списке также указано, что в России 15 городов-миллионников и 22 города с населением больше 500 тысяч человек.


Новосибирск занимает первые месте не только по количеству жителей: в начале месяца НГУ и НГТУ попали в мировой рейтинг вузов, а новосибирские театры признали лучшими в России.

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