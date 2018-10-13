Официально: Новосибирск занял третье место в списке крупнейших городов России
Впереди только Москва и Питер
Новосибирск попал в первую тройку рейтинга Росстата «100 крупнейших городов России». Население города составило
Как и ожидалось, список возглавила Москва — там проживает
За Новосибирском следует Екатеринбург, в котором проживает
В списке также указано, что в России 15 городов-миллионников и 22 города с населением больше 500 тысяч человек.
Новосибирск занимает первые месте не только по количеству жителей: в начале месяца НГУ и НГТУ попали в мировой рейтинг вузов, а новосибирские театры признали лучшими в России.
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Маша Вьюн
Фото Александра Ощепкова