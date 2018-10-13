Официально: Новосибирск занял третье место в списке крупнейших городов России

По данным Росстата, с прошлого года население Новосибирска выросло на девять тысяч человек

Новосибирск попал в первую тройку рейтинга Росстата «100 крупнейших городов России». Население города составило 1 612 833 человека — это на девять тысяч больше, чем в прошлом году.







Как и ожидалось, список возглавила Москва — там проживает 12 506 468 человек. На втором месте Санкт-Петербург, здесь население почти в два раза меньше, чем в столице, — 5 351 935 жителей.





За Новосибирском следует Екатеринбург, в котором проживает 1 468 833 человека.







В списке также указано, что в России 15 городов-миллионников и 22 города с населением больше 500 тысяч человек.







Новосибирск занимает первые месте не только по количеству жителей: в начале месяца НГУ и НГТУ попали в мировой рейтинг вузов, а новосибирские театры признали лучшими в России.