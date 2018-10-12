«Сибирь» проиграла пятнадцатую игру сезона

Команда уступила уральскому «Автомобилисту»

Игра состоялась на екатеринбургском «Уральце»
Игра состоялась на екатеринбургском «Уральце»

Сегодня, 12 октября, в очередном матче континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб «Сибирь» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).


Игра проходила в Екатеринбурге, на арене «Уралец». В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу. Автором первого гола стал защитник «Автомобилиста» Михаил Мамкин — он открыл счёт только на 23-й минуте матча.


«Мамкин от синей с кистей пробивает аккуратно в дальний угол, Красиков был не в силах помочь в этой ситуации», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте КХЛ.


Второй гол в ворота «Сибири» не заставил себя долго ждать — на 31-й минуте матча нападающий соперников Франсис Паре забросил еще одну шайбу.


Во время второго периода у новосибирцев было много удалений: на 30-й минуте защитника «Сибири» Максима Игнатовича удалили за подножку, уже через минуту за опасную игру на скамейку ушел нападающий Максим Казаков, на 36-й минуте за подножку удалили защитника Константина Алексеева, а всей команде объявили дисциплинарный штраф до конца игры. 


Командный штраф 


В заключительном периоде «Автомобилист» забросил сибирякам еще одну шайбу, но на 52-й минуте защитнику новосибирцев Александру Логинову все-таки удалось отыграть один гол для «Сибири». Через пару минут «Автомобилист» забросил еще одну шайбу. В последние минуты игры «Сибирь» пыталась забить еще один гол, однако безуспешно.


«Шашков на пятачке едва не перевел шайбу в ворота Сохатского <...> Бертран взял игру на себя, прошел к воротам, бросил с неудобной, локтем отбил Сохатский», — указано в онлайн-трансляции сайта КХЛ. 


На воротах «Сибири» был Алексей Красиков. 


Это пятнадцатое поражение новосибирцев в сезоне, следующая игра будет в воскресенье, 14 октября, с магнитогорским «Металлургом». НГС подготовил для читателей календарь хоккейных игр — там можно посмотреть расписание матчей вплоть до февраля. 

Прочтений: 1230

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено