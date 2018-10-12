«Сибирь» проиграла пятнадцатую игру сезона

Игра состоялась на екатеринбургском «Уральце»

Сегодня, 12 октября, в очередном матче континентальной хоккейной лиги новосибирский клуб «Сибирь» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).







Игра проходила в Екатеринбурге, на арене «Уралец». В первом периоде ни одна команда не смогла забросить шайбу. Автором первого гола стал защитник «Автомобилиста» Михаил Мамкин — он открыл счёт только на 23-й минуте матча.







«Мамкин от синей с кистей пробивает аккуратно в дальний угол, Красиков был не в силах помочь в этой ситуации», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте КХЛ.





Второй гол в ворота «Сибири» не заставил себя долго ждать — на 31-й минуте матча нападающий соперников Франсис Паре забросил еще одну шайбу.





Во время второго периода у новосибирцев было много удалений: на 30-й минуте защитника «Сибири» Максима Игнатовича удалили за подножку, уже через минуту за опасную игру на скамейку ушел нападающий Максим Казаков, на 36-й минуте за подножку удалили защитника Константина Алексеева, а всей команде объявили дисциплинарный штраф до конца игры.





Командный штраф





В заключительном периоде «Автомобилист» забросил сибирякам еще одну шайбу, но на 52-й минуте защитнику новосибирцев Александру Логинову все-таки удалось отыграть один гол для «Сибири». Через пару минут «Автомобилист» забросил еще одну шайбу. В последние минуты игры «Сибирь» пыталась забить еще один гол, однако безуспешно.





«Шашков на пятачке едва не перевел шайбу в ворота Сохатского <...> Бертран взял игру на себя, прошел к воротам, бросил с неудобной, локтем отбил Сохатский», — указано в онлайн-трансляции сайта КХЛ.





На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.





Это пятнадцатое поражение новосибирцев в сезоне, следующая игра будет в воскресенье, 14 октября, с магнитогорским «Металлургом». НГС подготовил для читателей календарь хоккейных игр — там можно посмотреть расписание матчей вплоть до февраля.