На спорт и науку: Новосибирская область получит дополнительно 17 миллиардов рублей
Деньги выделят из федерального бюджета
Новосибирская область в ближайшие три года получит дополнительно 17 миллиардов рублей — об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.
«Бюджет на 2019 год внесён и нам удалось запросить 17 миллиардов рублей, которые будут выделены нашему региону из федерального бюджета. Мне бы хотелось, конечно, чтобы нам выделили чуть больше, есть возможность уточнить эти средства в третьем чтении», — пояснила корреспонденту НГС Вера Ганзя.
Как уточнила Вера Ганзя, в письме Министерства финансов России указаны дополнительные средства. «То есть это те деньги, которые будут выделены сверх обещанных средств. На 2019 год это почти 2 миллиарда. Остальные деньги область получит в 2020 и 2021 годах. Это связано с освоением средств в первую очередь», — рассказала Вера Ганзя.
Среди основных объектов, которые будут построены на дополнительные средства, — перинатальный центр, Сибирский кольцевой источник фотонов, региональный центр волейбола, а также ледовая арена. Больше всего бюджетных средств (порядка 5,2 миллиарда рублей) будет потрачено на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина.
В начале августа стало известно, что Новосибирская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета — эти деньги потратят на ремонт Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и школы
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Дмитрий Здорников
Фото Владимира Федоренко