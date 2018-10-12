На спорт и науку: Новосибирская область получит дополнительно 17 миллиардов рублей

Область получит за три года дополнительно 17 миллиардов рублей

Новосибирская область в ближайшие три года получит дополнительно 17 миллиардов рублей — об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.





«Бюджет на 2019 год внесён и нам удалось запросить 17 миллиардов рублей, которые будут выделены нашему региону из федерального бюджета. Мне бы хотелось, конечно, чтобы нам выделили чуть больше, есть возможность уточнить эти средства в третьем чтении», — пояснила корреспонденту НГС Вера Ганзя.





Как уточнила Вера Ганзя, в письме Министерства финансов России указаны дополнительные средства. «То есть это те деньги, которые будут выделены сверх обещанных средств. На 2019 год это почти 2 миллиарда. Остальные деньги область получит в 2020 и 2021 годах. Это связано с освоением средств в первую очередь», — рассказала Вера Ганзя.





Среди основных объектов, которые будут построены на дополнительные средства, — перинатальный центр, Сибирский кольцевой источник фотонов, региональный центр волейбола, а также ледовая арена. Больше всего бюджетных средств (порядка 5,2 миллиарда рублей) будет потрачено на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина.



