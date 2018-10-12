На спорт и науку: Новосибирская область получит дополнительно 17 миллиардов рублей

Деньги выделят из федерального бюджета

Область получит за три года дополнительно 17 миллиардов рублей
Область получит за три года дополнительно 17 миллиардов рублей

Новосибирская область в ближайшие три года получит дополнительно 17 миллиардов рублей — об этом сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя.


«Бюджет на 2019 год внесён и нам удалось запросить 17 миллиардов рублей, которые будут выделены нашему региону из федерального бюджета. Мне бы хотелось, конечно, чтобы нам выделили чуть больше, есть возможность уточнить эти средства в третьем чтении», — пояснила корреспонденту НГС Вера Ганзя.


Как уточнила Вера Ганзя, в письме Министерства финансов России указаны дополнительные средства. «То есть это те деньги, которые будут выделены сверх обещанных средств. На 2019 год это почти 2 миллиарда. Остальные деньги область получит в 2020 и 2021 годах. Это связано с освоением средств в первую очередь», — рассказала Вера Ганзя.


Среди основных объектов, которые будут построены на дополнительные средства, — перинатальный центр, Сибирский кольцевой источник фотонов, региональный центр волейбола, а также ледовая арена. Больше всего бюджетных средств (порядка 5,2 миллиарда рублей) будет потрачено на вторую очередь реконструкции клиники Мешалкина.


В начале августа стало известно, что Новосибирская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета — эти деньги потратят на ремонт Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и школы № 51 в Заельцовском районе города. Деньги распорядился выделить президент России Владимир Путин.

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