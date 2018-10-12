Иномарка сбила пешехода на «зебре» в Железнодорожном районе

ДТП произошло недалеко от остановки «Площадь Трубникова»

Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе

Вечером 12 октября в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль сбил пожилого мужчину. ДТП произошло примерно в 19:55 недалеко от дома № 27 на улице Нарымской. 


«Автомобиль Toyota Platz серебристого цвета, за рулём была женщина, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП. — Сбили пожилого мужчину. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация, у мужчины перебинтована голова, сейчас его увозят в больницу». 


Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД не удалось. 


Вечером в минувший вторник водители «Тойот» за один час сбили двух пешеходов в разных районах Новосибирска: пострадавших увезли в больницы с переломами ног. Одно ДТП случилось на Кропоткина, другое — на Нарымской. 

Прочтений: 2079
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено