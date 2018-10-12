Иномарка сбила пешехода на «зебре» в Железнодорожном районе
ДТП произошло недалеко от остановки «Площадь Трубникова»
Вечером 12 октября в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль сбил пожилого мужчину. ДТП произошло примерно в 19:55 недалеко от дома
«Автомобиль Toyota Platz серебристого цвета, за рулём была женщина, — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП. — Сбили пожилого мужчину. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимация, у мужчины перебинтована голова, сейчас его увозят в больницу».
Оперативно получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД не удалось.
Вечером в минувший вторник водители «Тойот» за один час сбили двух пешеходов в разных районах Новосибирска: пострадавших увезли в больницы с переломами ног. Одно ДТП случилось на Кропоткина, другое — на Нарымской.
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Алёна Истомина
Фото автора