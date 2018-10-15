В здании с рекордным количеством заведений открылся двухэтажный ресторан

Ресторан R.A.G.U в бизнес-центре «Бутон» возобновил работу с новым владельцем

В зале появились картины и целая разрисованная стена 
В зале появились картины и целая разрисованная стена 


Ресторан R.A.G.U на Красном проспекте, 17 вновь открылся для посетителей — он закрывался в начале этого года. В бизнес-центре «Бутон» заведение стало уже 19-м по счёту.


R.A.G.U. был открыт в 2013 году бизнесменами, для которых это был первый ресторанный проект в Новосибирске. Ресторан до закрытия занимал два верхних этажа в бизнес-центре. 


Как рассказали корреспонденту НГС в ресторане, он вновь начал обслуживать посетителей в конце сентября и пока работает «в тестовом режиме». Для обычных клиентов доступен только один этаж — восьмой.


Раунд-стейк из свинины с картофельной стружкой за 690 рублей
Раунд-стейк из свинины с картофельной стружкой за 690 рублей


Интерьер ресторана претерпел некоторые изменения, но его планировка и основные элементы декора остались на своих местах. В меню — смесь блюд европейской и паназиатской кухонь. Ужин из двух блюд с напитком (но без алкоголя) обойдется примерно в 1000 рублей. Отдельного обеденного меню нет, но днём на все позиции меню действует скидка 50%. Цены на вина бокалами начинаются с 300 рублей. В заведении также есть объёмная коктейльная карта.


В целом интерьер заведения принципиально не изменился 
В целом интерьер заведения принципиально не изменился 


Сейчас бизнес-центр «Бутон», где заново открылся ресторан, стал самым насыщенным заведениями общепита зданием в городе. В комплексе зданий на Красном, 17 и 17/1 уже работает 9 средних и крупных заведений («Бургер Кинг», «Шашлыкофф», «Гриль и бутыль» и т. д.) и ещё столько же небольших закусочных и кофеен. Заведения здесь закрываются довольно часто. Так, в помещении, где в этом году появился «Честный ресторан», уже сменились три арендатора, а в соседнем блоке (бизнес-центр «Айсберг») успели закрыться кафе и пельменная.

Прочтений: 2055

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено