В здании с рекордным количеством заведений открылся двухэтажный ресторан

В зале появились картины и целая разрисованная стена





Ресторан R.A.G.U на Красном проспекте, 17 вновь открылся для посетителей — он закрывался в начале этого года. В бизнес-центре «Бутон» заведение стало уже 19-м по счёту.







R.A.G.U. был открыт в 2013 году бизнесменами, для которых это был первый ресторанный проект в Новосибирске. Ресторан до закрытия занимал два верхних этажа в бизнес-центре.







Как рассказали корреспонденту НГС в ресторане, он вновь начал обслуживать посетителей в конце сентября и пока работает «в тестовом режиме». Для обычных клиентов доступен только один этаж — восьмой.







Раунд-стейк из свинины с картофельной стружкой за 690 рублей





Интерьер ресторана претерпел некоторые изменения, но его планировка и основные элементы декора остались на своих местах. В меню — смесь блюд европейской и паназиатской кухонь. Ужин из двух блюд с напитком (но без алкоголя) обойдется примерно в 1000 рублей. Отдельного обеденного меню нет, но днём на все позиции меню действует скидка 50%. Цены на вина бокалами начинаются с 300 рублей. В заведении также есть объёмная коктейльная карта.





В целом интерьер заведения принципиально не изменился





Сейчас бизнес-центр «Бутон», где заново открылся ресторан, стал самым насыщенным заведениями общепита зданием в городе. В комплексе зданий на Красном, 17 и 17/1 уже работает 9 средних и крупных заведений («Бургер Кинг», «Шашлыкофф», «Гриль и бутыль» и т. д.) и ещё столько же небольших закусочных и кофеен. Заведения здесь закрываются довольно часто. Так, в помещении, где в этом году появился «Честный ресторан», уже сменились три арендатора, а в соседнем блоке (бизнес-центр «Айсберг») успели закрыться кафе и пельменная.

