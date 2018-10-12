Из бизнес-центра «Сан Сити» по тревоге вывели 150 человек

Эвакуация началась примерно в 19:00

Пока неясно, с чем связана эвакуация
Пока неясно, с чем связана эвакуация

Сегодня вечером в здании бизнес-центра «Сан Сити» сработала тревога — люди самостоятельно вышли на улицу.


О том, что из здания «Сан Сити» началась эвакуация, в редакцию НГС сообщила читатель. 


«Оповещение сработало минут 20 назад, раздался звук тревоги. Запаха дыма нет, ничего нет, похоже на обычную эвакуацию. Человек 150 вышло, пожарных на месте не было», — уточнила читатель.


В администрации «Сан Сити» от комментариев отказались. «Все вопросы в отдел маркетинга и рекламы. Я, к сожалению, никаких комментариев не даю», — коротко ответили в администрации. В отделе маркетинга и рекламы на звонок никто не ответил.


В пресс-центре ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС пообещали предоставить информацию позднее.


9 октября к МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска приехало несколько пожарных машин — пожарные подозревали горение, но оказалось, что с крыши здания шёл обычный пар.

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