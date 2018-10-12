«Тойота» в третий раз подняла цены на Camry, RAV4 и Corolla

«Королла» перевалила за миллион, а «Камри» в итоге подорожала на 122 тысячи рублей

Компания Toyota в третий раз с августа текущего года поднимает цены на свои популярные модели. Седан Camry в базе на этот раз прибавил в цене 17 000 рублей и стоит теперь 1 521 000 рублей. Toyota Corolla оценивается минимум в 1 008 000 рублей, в «максималке» же она стоит 1 414 000 рублей.







Toyota Corolla теперь стоит от 1 008 000 рублей





«Повысились [цены], конечно, каждый месяц повышается цена. Последнее повышение — в октябре. На 50 тысяч в среднем», — сообщили корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».







Кроссовер RАV4 стоит сейчас от 1 576 000 до 2 303 000 рублей, внедорожник Land Cruiser Prado — от 2 412 000 до 4 285 000 рублей.





Напомним, последние повышения цен на автомобили Toyota происходили в августе и сентябре. С августа седан Camry в базовой комплектации подорожал на целых 122 000 рублей, тогда он стоил 1 399 000 рублей.







Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.







Читайте также:



Новосибирцы набросились на Skoda Kodiaq российской сборки.

