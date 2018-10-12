«Тойота» в третий раз подняла цены на Camry, RAV4 и Corolla
«Королла» перевалила за миллион, а «Камри» в итоге подорожала на 122 тысячи рублей
Компания Toyota в третий раз с августа текущего года поднимает цены на свои популярные модели. Седан Camry в базе на этот раз прибавил в цене
«Повысились [цены], конечно, каждый месяц повышается цена. Последнее повышение — в октябре. На 50 тысяч в среднем», — сообщили корреспонденту НГС в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Тойота центр Новосибирск Запад».
Кроссовер RАV4 стоит сейчас от
Напомним, последние повышения цен на автомобили Toyota происходили в августе и сентябре. С августа седан Camry в базовой комплектации подорожал на целых
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru