«Летят как очумелые»: жители Выборной перекрыли сквозной проезд и вызвали гнев соседей

Бетонные полусферы появились на сквозном проезде между домами, который идёт параллельно загруженной магистрали

Жильцы дома № 113 на улице Выборной в Октябрьском районе Новосибирска перекрыли сквозной проезд под своими окнами, положив на него бетонные полусферы.







Препятствия для машин появились на дороге в четверг, 11 октября, рассказала корреспонденту НГС жительница одного из соседних домов Евгения Нагога.







По словам горожанки, у неё есть сомнения, что эти элементы собственники квартир установили законно.







«Через их двор, через эту дорогу идёт большой трафик машин, потому что там садик <…> 70-й и чуть дальше 206-я школа. Получается, весь массив — мы все едем через эту дорогу и туда. И их это достало. Они сказали, что "у нас всё законно" <…> и положили вот эти конусы. <…> Сомневаемся, что могли им разрешить на такой дороге перекрыть её», — возмущается жительница.







Она пояснила, что на этом проезде давно оборудованы «лежачие полицейские», но жильцам оказалось этого недостаточно. И теперь, после установки новых препятствий, часть жилмассива осталась без прямой дороги к школе и детскому саду. Чтобы туда попасть, водителям придётся сначала выехать на загруженную Выборную, потерять время в пробках и только потом снова свернуть вглубь жилмассива.







Препятствия поставили жильцы дома № 113 на улице Выборной





Как рассказала корреспонденту НГС председатель совета дома № 113 Нина Симакова, собственники квартир решили установить полусферы на дороге для безопасности. Отдельной пешеходной дорожки рядом с домом нет, и жители опасаются проезжающих машин.







«Выходишь — и сразу на дорогу. А они летят как очумелые и днём, и утром, и вечером — целый день. <…> Проходит параллельно дорога Выборной. Выборная загружена: то пробки, то светофоры, а здесь они (водители. — Прим. ред.) не считаются ни с детьми — дети утром идут в детский садик, в школу идут и под эти машины, собственно говоря, [выходят]. <…> У нас однажды тоже с колясочкой мамаша шла <…> — он её всяко ещё отругал, водитель, что она, видите ли, идёт по проезжей части дороги. А я говорю, эта дорога считается никак не проезжей частью», — описала ситуацию Нина Симакова.







Водители использовали эту дорогу, чтобы попасть к школе, детскому саду или просто объехать пробку





По словам председателя, это придомовая территория и собственники квартир могут сами решать, как ею распоряжаться.







«Мы, собственники, вправе решать, что, где и как перекрывать. И мы перекрыли дорогу. Сейчас они, естественно, будут все возмущаться. Как же — всем им здесь так удобно было проезжать. <…> А с нами, жильцами, никто не считался. А если ребёнок выбежит из подъезда — и сразу на дорогу?» — приводит свои аргументы председатель совета дома.







Нина Симакова уточнила, что полусферы небольшие по высоте, поэтому не помешают проехать пожарным машинам. Также она добавила, что за их установку проголосовало большинство собственников квартир. О своём решении они уведомили управляющую компанию.







В ООО «УК ЖХ Октябрьского района» корреспонденту НГС подтвердили, что жильцы дома № 113 по улице Выборной передали в управляющую компанию протокол собрания собственников. Согласно этому документу, за установку бетонных полусфер жильцы отдали 73,2% голосов.







Корреспондент НГС направила в пресс-центр мэрии Новосибирска официальный запрос с просьбой разъяснить, считается ли эта территория придомовой или она относится к собственности муниципалитета, и жильцы не имели права устанавливать полусферы в этом месте.







Раньше на этом проезде были только «лежачие полицейские»





Летом НГС рассказывал о другой ситуации с проездом через чужую территорию — власти Новосибирска решили проложить путь через ЖК «Тихая гавань» в Заельцовском районе, чем вызвали недовольство жителей.

