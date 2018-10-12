Мать вышла из комнаты: в СК рассказали детали инцидента с выпавшим из окна мальчиком

Следователи ведут проверку

Новосибирские следователи рассказали подробности инцидента с мальчиком, который выпал днём 12 октября из окна на 8-м этаже общежития в Первомайском районе.







Как уточнили в следственном управлении СК РФ по НСО, инцидент произошёл около 14:00 на улице Шукшина, в квартире находились 19-летняя девушка и её 3-летний сын.





«Девушка вышла в коридор и стала общаться с соседями. В это время ребенок зашел в жилую комнату, где было открыто окно, встал на подоконник, оперся на москитную сетку, потерял равновесие и выпал на улицу. В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия», — рассказали в управлении.





Сейчас следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.





«Следственное управление напоминает родителям малолетних детей о необходимости соблюдения техники безопасности в случае нахождения детей в помещении с открытыми либо легкооткрываемыми окнами и балконами», — говорится в сообщении Следственного комитета.