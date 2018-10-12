В новом небоскрёбе у Ипподромки открылось кафе с вертикальным газоном и потайным баром

Композиция на стене изображает два состояния клиентов заведения, по замыслу его создателей





В жилом комплексе «Флотилия» на Сибревкома, 9 в Октябрьском районе Новосибирска открылось первое заведение общепита. Кафе принадлежит предпринимателю, у которого уже был проект в самом центре города.







Port сafe заняло помещение на первом этаже в уже сданной и заселенной башне жилого комплекса под названием «Адмирал Ушаков». Окна выходят на тупиковую улицу, ведущую к пешеходному мосту через улицу Ипподромскую.







ЖК «Флотилия» представляет собой три 25-этажные башни, воздвигнутые вдоль улицы Ипподромской





Кафе открыл предприниматель Алексей Дундуков, у которого до этого было несколько предприятий в других сферах. Кроме того, он был руководителем заведения BB resto-bar на улице Ленина, которое закрылось в конце прошлого года. Как пояснил корреспонденту НГС сам ресторатор, он выкупил компанию, которая управляла BB resto-bar, для нового проекта.





По замыслу ресторатора, новое заведение должно работать в двух режимах: утром и днём это будет демократичное кафе, «куда можно прийти в старых джинсах», а вечером — клубное место с диджейским пультом, коктейлями и т.д. Эту идею иллюстрирует нарисованная на стене картина, где, как задумал Дундуков, одна и та же девушка изображена в повседневной одежде с чашкой кофе и в вечернем платье с бокалом вина.







Зеленая стена составлена из настоящих живых растений лишь частично





Из других особенностей интерьера можно отметить «вертикальный газон» — зеленое панно, которое украшает одну из стен. Правда, как признались в заведении, только часть из многочисленных растений здесь живые, остальное — пластиковая имитация.







В кафе открытая кухня, вдоль которой можно сесть, как и у барной стойки. Сама барная стойка с напитками неожиданно спрятана за стеной с мозаикой.







Поке от шефа за 380 рублей





Меню Port сafe представляет собой как привычные блюда вроде салата оливье или бефстроганоф, так и модные позиции вроде сморребродов (скандинавские бутербоды. — Прим. ред.), лапши в воке и поке (смесь морепродуктов и овощей, выложенная на рисе. — Прим. ред.). Салаты стоят от 240 рублей, горячее — от 320 рублей, поке обойдется от 250 рублей.







Стойка с алкогольными напитками спрятана за стеной





Port сafe — первый ресторанный оператор во «Флотилии». Жилой комплекс, состоящий из трёх 25-этажных башен, возведен в низине на пересечении Октябрьской магистрали и улицы Ипподромской. Заведение находится в стороне от улиц с активным автомобильным или пешеходным трафиком. Однако это уже не первый такой проект в районе станции метро «Октябрьская». В марте, например, в жилом комплексе «Квартал на Декабристов» открылся винный ресторан.







Сейчас бывшая пойма Каменки активно застраивается — ближайшая строительная площадка находится буквально через дорогу. Но заведений здесь пока совсем немного. Ближе всего расположены кафе I dolci, Skywalker bar, а также открывшиеся совсем недавно кофейня Primetime и кафе Token.