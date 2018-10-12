Завтра на ринг: тренер Михаила Алояна рассказал о подготовке к бою с чемпионом мира

Алояну нужно навязать свою тактику боя, чтобы одержать победу над Тете, — считает тренер Кравцов

Золани Тете выше и опытнее в профессиональных боях, чем Михаил Алоян, — главный тренер сборной Эдуард Кравцов считает, что победа зависит от тактики спортсменов





Завтра, 13 октября, в Екатеринбурге пройдёт четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии в легчайшем весе: новосибирец Михаил Алоян выйдет на ринг против боксёра из ЮАР Золани Тете — победитель продолжит борьбу за звание чемпиона мира.





Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кравцов рассказал корреспонденту НГС о шансах Алояна на победу в предстоящем поединке.





«Для Михаила это первый бой в профессиональной карьере за звание чемпиона мира. <...> Соперник уже является чемпионом мира и не единожды — это уже говорит само за себя.





Высокий боксёр, достаточно сильный в технико-тактическом плане, имеет очень высокий процент побед нокаутом, порядка 77 процентов.





Он является в этом дивизионе либо сильнейшим, либо одним из сильнейших. При этом в лагере у нас нет никаких пессимистических настроений: все готовы, все осознают ответственность. Считаю, мы можем выиграть, нам это по зубам. Всё будет зависеть от того, насколько мы сможем создать свой тактический рисунок и навязать его сопернику», — пояснил Эдуард Кравцов.





По словам тренера, подготовка к бою была трёхэтапной: первый этап был в условиях жёсткого среднегорья в Приэльбрусье, после отправились в Кисловодск, а третий этап провели на подмосковной базе в Чехове. За неделю до поединка команда прибыла в Екатеринбург.







Золани Тете — чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации. В профессиональной карьере Тете провёл 30 боёв и в 27 из них одержал победу — среди них 21 нокаутом. Для Михаила Алояна завтрашний поединок станет пятым в профессиональной карьере — в предыдущих четырёх боях олимпийский чемпион одержал победу. О том, что Золани Тете станет соперником Михаила Алояна в четвертьфинале, стало известно в августе по результатом жеребьёвки.





Завтра НГС будет вести онлайн-трансляцию боя Михаила Алояна и Золани Тете.