Завтра на ринг: тренер Михаила Алояна рассказал о подготовке к бою с чемпионом мира

Алояну нужно навязать свою тактику боя, чтобы одержать победу над Тете, — считает тренер Кравцов

Золани Тете выше и опытнее в профессиональных боях, чем Михаил Алоян, — главный тренер сборной Эдуард Кравцов считает, что победа зависит от тактики спортсменов
Золани Тете выше и опытнее в профессиональных боях, чем Михаил Алоян, — главный тренер сборной Эдуард Кравцов считает, что победа зависит от тактики спортсменов


Завтра, 13 октября, в Екатеринбурге пройдёт четвертьфинал Всемирной боксёрской суперсерии в легчайшем весе: новосибирец Михаил Алоян выйдет на ринг против боксёра из ЮАР Золани Тете — победитель продолжит борьбу за звание чемпиона мира. 


Главный тренер мужской сборной России Эдуард Кравцов рассказал корреспонденту НГС о шансах Алояна на победу в предстоящем поединке.


«Для Михаила это первый бой в профессиональной карьере за звание чемпиона мира. <...> Соперник уже является чемпионом мира и не единожды — это уже говорит само за себя. 


Высокий боксёр, достаточно сильный в технико-тактическом плане, имеет очень высокий процент побед нокаутом, порядка 77 процентов.


Он является в этом дивизионе либо сильнейшим, либо одним из сильнейших. При этом в лагере у нас нет никаких пессимистических настроений: все готовы, все осознают ответственность. Считаю, мы можем выиграть, нам это по зубам. Всё будет зависеть от того, насколько мы сможем создать свой тактический рисунок и навязать его сопернику», — пояснил Эдуард Кравцов.


По словам тренера, подготовка к бою была трёхэтапной: первый этап был в условиях жёсткого среднегорья в Приэльбрусье, после отправились в Кисловодск, а третий этап провели на подмосковной базе в Чехове. За неделю до поединка команда прибыла в Екатеринбург.


Золани Тете — чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации. В профессиональной карьере Тете провёл 30 боёв и в 27 из них одержал победу — среди них 21 нокаутом. Для Михаила Алояна завтрашний поединок станет пятым в профессиональной карьере — в предыдущих четырёх боях олимпийский чемпион одержал победу. О том, что Золани Тете станет соперником Михаила Алояна в четвертьфинале, стало известно в августе по результатом жеребьёвки.


Завтра НГС будет вести онлайн-трансляцию боя Михаила Алояна и Золани Тете.

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