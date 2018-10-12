Присяжные вынесли первый вердикт в районном суде: подсудимый виновен

Решение 6 присяжных было единогласным

В Первомайском районном суде прошёл первый суд с участием присяжных  
В Первомайском районном суде прошёл первый суд с участием присяжных  

Сегодня, 12 октября, в Первомайском районном суде впервые в Новосибирской области вынесен приговор по делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей — ранее в районных судах коллегий присяжных не было. 


На основании их вердикта был постановлен обвинительный приговор. 


Присяжные признали виновным в убийстве 46-летнего Семёна Карелова. Суд установил, что 14 июня осужденный зарезал Виталия Обрамова. 


«Они сидели в гостях, выпивали на кухне. У нас есть очевидец, это жена обвиняемого, которая всё рассказала суду присяжных, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора Первомайского района, гособвинитель Юрик Варданян. — Сидели выпивали. Неожиданно у них произошёл конфликт. Он схватил нож, это увидела жена, подошла к мужу, стала успокаивать его. Он жёстко оттолкнул её, его жена упала, и он налетел на потерпевшего Ивана и начал наносить ему множественные ранения по всем частям тела — в грудь, по голове, по рукам». 


Суд установил, что Карелов нанёс не менее 17 ударов ножом. После убийства осужденный бросил потерпевшего умирать на полу кухни и ушёл вместе с женой домой. 


Исследовав доказательства, присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт.


После этого суд назначил наказание Карелову с приговором в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 


В России суды присяжных появились в 1993 году. В Новосибирске первый судебный процесс с участием присяжных прошёл только через 10 лет, в феврале 2003 года. 14 сибиряков, выбранных случайно, решали, виновны ли подсудимые в разбойном нападении и убийстве. С тех пор суды присяжных стали обыденностью — одним из последних о таком попросил обвинённый в массовом убийстве проституток Евгений Чуплинский. Присяжные признали его виновным, а судья приговорила к пожизненному лишению свободы


В районных судах коллегии присяжных появились с 1 июня 2018 года, они состоят из шести человек. При этом для того, чтобы вынести обвинительный вердикт, нужны голоса четырёх присяжных. Если мнения разделятся поровну, то вердикт будет оправдательным. 

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