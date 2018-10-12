Трёхлетний мальчик выпал с 8-го этажа в Первомайском районе
На месте работают следователи
Сегодня днем, 12 октября, в Первомайском районе Новосибирска 3-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа.
«Происшествие имело место быть. Ребенок с 8-го этажа выпал в общежитии по адресу Шукшина, 17. Работает следователь. <...> По состоянию ребенка: он погиб», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По сообщению очевидцев в соцсетях, неподалеку от места происшествия лежала москитная сетка.
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Александра Трофименко
Фото yandex.ru/maps