Трёхлетний мальчик выпал с 8-го этажа в Первомайском районе

Инцидент случился на КСМ





Сегодня днем, 12 октября, в Первомайском районе Новосибирска 3-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа.







«Происшествие имело место быть. Ребенок с 8-го этажа выпал в общежитии по адресу Шукшина, 17. Работает следователь. <...> По состоянию ребенка: он погиб», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.





В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По сообщению очевидцев в соцсетях, неподалеку от места происшествия лежала москитная сетка.