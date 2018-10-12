На место бывшей парковки перенесли автобусную остановку — оттуда эвакуируют машины

Сегодня на месте бывшей парковки работали эвакуаторы

Сегодня днём, 12 октября, с автобусной остановки «Молодежная» в Октябрьском районе Новосибирска начали эвакуировать автомобили, припаркованные по чётной стороне улицы Бориса Богаткова.





В конце сентября дорожники сдвинули остановку «Молодёжная» по нечётной стороне улицы Бориса Богаткова. Следом передвинули и остановку на чётной стороне так, что она оказалась на парковочном кармане. Но дорожные службы перенесли только знак остановки, остановочные павильоны оставили на старом месте, а автомобилисты продолжили парковаться на старом месте.





Остановку «Молодёжная» сдвинули вдоль дома 206, поближе к станции метро





«После того как перенесли остановку "Молодёжная", её перенесли от перекрёстка подальше, народ стал по-прежнему стоять на старом месте и автобусы там же оставались. А там, где сейчас выделено место для новой остановки, где стоит знак, разметку расчертили автобусную, там продолжают парковаться автомобили», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Дарья Ганеева.





По словам Дарьи Ганеевой, сегодня ситуация изменилась, и с места бывшей парковки вывозят машины, но помогает это лишь на короткое время. Несмотря на знак и автобусную разметку (остановочного павильона там нет. — Прим. ред.), на парковку встают новые машины.





Подъехать автобусы к остановке не могут из-за машин на парковке





«Интересный момент, что я живу прямо в этом доме и вижу в окошко, что два эвакуатора сработали, две машины увезли. Пока я поднялась домой и выглянула в окно — все места были снова заняты. Посмотрим, насколько быстро они научатся», — рассказала Дарья Ганеева.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что к данным эвакуациям сотрудники автоинспекции отношения не имеют.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой указать сроки, когда на новом месте остановки появятся остановочные павильоны.





Это не первое место на улице Бориса Богаткова, где дежурит эвакуатор — до этого он дежурил около новой парковки для инвалидов у магазина «Горожанка», где любили парковаться местные жители.