Власти отдадут 4,5 гектара под жильё — землю получит тот, кто завершит два старых долгостроя

Дом на Галущака, 15, по планам властей, должен быть достроен к концу года

Мэрия Новосибирска объявила о новом масштабном инвестиционном проекте (МИП), который позволит достроить дома на улице Связистов, 13/2 и Галущака, 15, — инвестору, который за них возьмётся, дадут большой участок в Кировском районе.







Сообщение об этом появилось на официальном сайте муниципалитета.





В документах указано, что потенциальному инвестору достанется более 4,5 га земли на улице Бородина в Кировском районе. По данным публичной кадастровой карты, участок такой площади в этом месте только один, он находится на границе города между улицей Бородина и жилмассивом «Тулинское». Его кадастровая стоимость превышает 77 миллионов рублей.







По условиям реализации МИП, претендующий на участок застройщик должен будет вложить 39 миллионов рублей в завершение дома на Связистов, 13/2 и 31 миллион рублей — в дом на Галущака, 15.







МИП должен быть реализован за 5 лет, а деньги в завершение долгостроев будут направлены в течение месяца после подписания договора, подчёркивается в документе.







Пока мэрия получила только одно ходатайство от застройщиков, от компании «ВИРА-Строй».







— Участок на улице Бородина — привычный для нас район и понятная локация, — пояснил инициатор проекта, директор компании Михаил Постников.







Он подчеркнул, что, помимо 70 миллионов на достройку домов, «ВИРА-Строй» выделит городу 2,5% построенных на новом участке квартир — их затем смогут передавать обманутым дольщикам.







Решение по ходатайству пока не принято, но специальная комиссия 5 октября решила, что его могут принять.







В начале года в областном минстрое заявили, что Галущака, 15 и Связистов, 13/2 должны быть достроены в течение года. При этом глава ведомства Иван Шмидт тогда заметил, что дольщики дома на Связистов дольше всех сегодня ждут своих квартир — около 15 лет.







В июле стало известно, что городские власти нашли ещё один участок, который может быть передан застройщикам для МИП, — он находится на улице 2-я Обская.

