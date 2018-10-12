проблема

Власти отдадут 4,5 гектара под жильё — землю получит тот, кто завершит два старых долгостроя

Участок могут отдать даже дешевле кадастровой стоимости

Дом на Галущака, 15, по планам властей, должен быть достроен к концу года
Дом на Галущака, 15, по планам властей, должен быть достроен к концу года

Мэрия Новосибирска объявила о новом масштабном инвестиционном проекте (МИП), который позволит достроить дома на улице Связистов, 13/2 и Галущака, 15, — инвестору, который за них возьмётся, дадут большой участок в Кировском районе.


Сообщение об этом появилось на официальном сайте муниципалитета. 


В документах указано, что потенциальному инвестору достанется более 4,5 га земли на улице Бородина в Кировском районе. По данным публичной кадастровой карты, участок такой площади в этом месте только один, он находится на границе города между улицей Бородина и жилмассивом «Тулинское». Его кадастровая стоимость превышает 77 миллионов рублей.


По условиям реализации МИП, претендующий на участок застройщик должен будет вложить 39 миллионов рублей в завершение дома на Связистов, 13/2 и 31 миллион рублей — в дом на Галущака, 15.


МИП должен быть реализован за 5 лет, а деньги в завершение долгостроев будут направлены в течение месяца после подписания договора, подчёркивается в документе.


Пока мэрия получила только одно ходатайство от застройщиков, от компании «ВИРА-Строй».


— Участок на улице Бородина — привычный для нас район и понятная локация, — пояснил инициатор проекта, директор компании Михаил Постников.


Он подчеркнул, что, помимо 70 миллионов на достройку домов, «ВИРА-Строй» выделит городу 2,5% построенных на новом участке квартир — их затем смогут передавать обманутым дольщикам.


Решение по ходатайству пока не принято, но специальная комиссия 5 октября решила, что его могут принять.


В начале года в областном минстрое заявили, что Галущака, 15 и Связистов, 13/2 должны быть достроены в течение года. При этом глава ведомства Иван Шмидт тогда заметил, что дольщики дома на Связистов дольше всех сегодня ждут своих квартир — около 15 лет.


В июле стало известно, что городские власти нашли ещё один участок, который может быть передан застройщикам для МИП, — он находится на улице 2-я Обская

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