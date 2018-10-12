Спасатели предупредили о плохой погоде: в Новосибирск идёт сильный ветер

В МЧС дали подробные рекомендации, что делать при порывистом ветре

В выходные в городе будет дуть сильный ветер

Синоптики уточнили прогноз погоды, которая придёт в Новосибирск в выходные, — в городе будет дуть сильный ветер скоростью до 23 метров в секунду.







Утром синоптики рассказывали о погоде на выходные — в ближайшие два дня в Новосибирске ожидаются осадки и похолодание. Кроме этого, синоптики спрогнозировали сильный ветер, который придёт в выходные.





«По данным Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы, в эти выходные дни на территории Новосибирской области ожидается усиление ветра: в субботу до 23 м/c, в воскресенье до 18 м/с», — предупредили в пресс-центре ГУ МЧС по Новосибирской области.





Спасатели отмечают, что в такую погоду нужно закрыть все окна и форточки, а также убрать с балкона вещи, которые может унести ветром.





«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре возгорания значительно быстрее распространяются», — сообщается на сайте областного управления МЧС.





Спасатели предупреждают, что нужно обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты. Автомобилистам рекомендуется парковать транспортные средства вдали от деревьев, опор линий электропередачи и слабо закрепленных конструкций.





На днях синоптики рассказали о том, что начавшийся октябрь в Новосибирской области будет теплее нормы. Но белки начали менять летние шубки на зимние — грызунам не хватает света. Их линька должна закончиться к ноябрю.







Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

