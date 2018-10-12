Лето кончилось: автобусы перестанут возить новосибирцев на дачи
Власти объявили о закрытии маршрутов с 15 октября
С 15 октября перестанут ходить дачные автобусы — информация об этом появилась на сайте министерства транспорта Новосибирской области.
Дачные автобусы перестанут курсировать до дач в Новосибирском, Коченёвском и Колыванском районах области.
«Традиционно во второе воскресенье октября в Новосибирской области завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий», — сообщается на официальном сайте областного минтранса.
С 15 октября перестанут ходить автобусы:
—
—
—
—
—
—
—
Также завершаются перевозки пассажиров по другим сезонным маршрутам.
Дачные автобусы начали ходить 21 апреля: они перевозили пассажиров по девяти маршрутам в трёх направлениях. В середине прошлого месяца новосибирская компания «Речфлот» завершила речную навигацию.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото из архива НГС