Лето кончилось: автобусы перестанут возить новосибирцев на дачи

Власти объявили о закрытии маршрутов с 15 октября

Дачные автобусы отправятся в последние рейсы уже в эти выходные 
Дачные автобусы отправятся в последние рейсы уже в эти выходные 

С 15 октября перестанут ходить дачные автобусы — информация об этом появилась на сайте министерства транспорта Новосибирской области.


Дачные автобусы перестанут курсировать до дач в Новосибирском, Коченёвском и Колыванском районах области.


«Традиционно во второе воскресенье октября в Новосибирской области завершаются пассажирские перевозки по дачным маршрутам. Это обусловлено окончанием дачного сезона, резким падением пассажиропотока и наступлением неблагоприятных погодных условий», — сообщается на официальном сайте областного минтранса.


С 15 октября перестанут ходить автобусы:

№ 716 («Цветной проезд» — «с/о Ключи 1»);

№ 717 («ул. Демакова» — «с/о Надежда 3»);

№ 717е («Нижняя Ельцовка» — «с/о Надежда-3»);

№ 718 («ул. Демакова» — «с/о Вера» — «с/о Полянка»);

№ 1702 («м. Заельцовская» — «с/о Рыбачий» — «с/о Аква»);

№ 1703 («м-н Телевизоры» — «с/о Ягодное» — «с/о Аква»);

№ 1705 («м. Заельцовская» — «с/о Ягодное»).


Также завершаются перевозки пассажиров по другим сезонным маршрутам.


Дачные автобусы начали ходить 21 апреля: они перевозили пассажиров по девяти маршрутам в трёх направлениях. В середине прошлого месяца новосибирская компания «Речфлот» завершила речную навигацию.

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