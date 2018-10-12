Режиссёр из Питера начал искать в Новосибирске двух харизматичных старичков
Пенсионеры нужны ему для постановки необычного спектакля
Новосибирский «Первый театр» и молодой, но уже известный в театральных кругах режиссёр из Санкт-Петербурга Алексей Забегин ищут двух мужчин пенсионного возраста для своего необычного спектакля «Время ожидания истекло».
О новом проекте НГС сообщил PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.
«Мы ставим первый спектакль-променад в городе. И у нас там есть проводники. Это люди, которые будут провожать зрителей от места к месту, где будут разыгрываться эпизоды спектакля. И мы бы хотели, чтобы это были простые люди: в возрасте, у которых, как говорится, бес в ребро, седина в бороду. Там не требуется никаких познаний в актёрском искусстве и текст им глобально учить не придётся. У них будет очень много свободы в спектакле. Вот такие два деда нам нужны», — рассказал Валентин Копалов.
По словам Копалова, возраст претендентов на роль проводников должен быть от 60 лет. Внешний вид значения не имеет, добавил PR-менеджер, главное качество — харизма. Заявки можно присылать как в группу «Первого театра» в соцети «ВКонтакте», так и сообщать по телефону театра.
Спектакль «Первого театра» «Время ожидания истекло» готовится режиссёром Алексеем Забегиным и драматургом Владимиром Антипиным из Санкт-Петербурга в новом модном жанре иммерсивного театра. Действие спектакля разворачивается не на сцене и даже не в зале — все эпизоды постановки происходят вокруг зрителя, который становится её участником. Количество зрителей на такие спектакли строго ограничено: на каждую постановку «Первого театра» набирают не более 50 человек. Премьера спектакля «Время ожидания истекло» запланирована на 6–7 ноября в лофт-парке «Подземка».
В июле 2018 года «Первый театр» объявил сбор фотографий различных надписей на новосибирских стенах и заборах. В рамках театральной лаборатории «Стенография» по этим фото планируется поставить спектакль из нескольких новелл.
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Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова