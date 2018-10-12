В районе Заречной случилась серия угонов: машины увели с парковок

Три водителя рассказали корреспонденту НГС о том, как лишились автомобилей

Автомобили угоняли и ночью, и днём

В Первомайском районе Новосибирска прошла серия автомобильных угонов — три местных жителя рассказали, при каких обстоятельствах лишились своих машин.





Все автомобили угнали в районе улицы Заречной.





«По камерам выявили, что угонщики были профессионалы, была, предположительно, машина следования, были в масках <…> У меня есть предположения. Машина была для моего пользования — дети далеко от жилья в сад ходят, и соответственно, я их отвозила, делала дома какие-то объёмы работы, и машина долго днём стояла около дома. Я думаю, что была слежка, вычисляли и смотрели», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Дарья Наконечная.







Машину Дарьи Наконечной — белый Hyundai Solaris 2012 года выпуска — угнали с парковки около дома № 8 на улице Заречной в ночь с 19 на 20 сентября. Как рассказала Дарья, последний раз машину зафиксировала камера видеофиксации на трассе в сторону Бердска и Искитима. С тех пор о машине ничего не известно.







«С тех пор ничего не изменилось, молчок от следователей по нашему делу», — добавила Дарья Наконечная.







Дарья вечером оставила свою иномарку на парковке около дома, но утром машины уже не было





Ещё один угон автомобиля случился в ночь с 2 на 3 октября — Mitsubishi Outlander выехал с места парковки во дворе дома № 5 на Заречной в 2:00. Это случилось прямо на глазах у владельца, но сделать он уже ничего не мог.







«Она при мне поехала, я сразу вызвал [полицию]. Сработала сигнализация, что машина завелась, я вышел на балкон, смотрю — фары загорелись, и она поехала. А у меня высотный дом, пока спустишься», — рассказал корреспонденту НГС владелец внедорожника Игорь, попросивший не называть фамилию. Он отметил, что свою машину он не фотографировал.







Как добавил владелец, позже стало известно, что «Мицубиси» после угона отправилась в сторону посёлка Кольцово.







«Раньше такого не было, только с месяц назад началось. <…> Честно, [точное число] не знаю, но машин пять угнали», — объяснил Игорь.







Спустя несколько дней, 5 октября, машины лишилась ещё одна жительница Первомайского района — Татьяна Рычкова: её машину марки Toyota Chaser украли уже днём на парковке около железнодорожной станции Разъезд Иня. Через дорогу от станции находится улица Заречная.





«5 октября мой муж поехал на работу, оставил машину на перехватывающей стихийной парковке на станции Разъезд Иня и далее уехал на электричке. Это было утром, в 8 часов. Когда приехал с работы вечером, порядка 7 часов вечера, машины не нашёл на месте», — рассказала Татьяна Рычкова.





Toyota Chaser Татьяны Рычковой угнали с парковки днём 5 октября





Корреспондент НГС направил запрос в МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с угонами в Первомайском районе Новосибирска.





Летом в Новосибирске осудили серийного угонщика машин — за два года он увёл автомобили у 12 владельцев с парковок в центре Новосибирска.