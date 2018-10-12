Там всё равно никто не ходит: мэрия объяснила закрытие перехода под Димитровским мостом

На днях переход начали засыпать песком

Переход несколько лет был перекрыт и не работал
Переход несколько лет был перекрыт и не работал


В мэрии Новосибирска объяснили, почему подземный пешеходный переход под Димитровским мостом засыпали песком.


В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии рассказали, что подземный переход законсервировали из-за отсутствия трафика пешеходов.


«В целях обеспечения безопасности горожан МУП "УЗСПТС" принято решение о консервации перехода сухим способом. В случае увеличения трафика расконсервация и возобновление эксплуатации перехода возможны в короткий срок», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.


Работы по консервации пешеходного перехода начались несколько дней назад. Сначала рабочие убрали весь мусор, а затем засыпали переход песком.


По наблюдениям корреспондента НГС, вход в пешеходный переход на противоположной стороне дороги засыпать пока не начали.


В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустроили тротуары.


По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».

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