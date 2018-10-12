Там всё равно никто не ходит: мэрия объяснила закрытие перехода под Димитровским мостом

Переход несколько лет был перекрыт и не работал



В мэрии Новосибирска объяснили, почему подземный пешеходный переход под Димитровским мостом засыпали песком.







В ответ на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии рассказали, что подземный переход законсервировали из-за отсутствия трафика пешеходов.







«В целях обеспечения безопасности горожан МУП "УЗСПТС" принято решение о консервации перехода сухим способом. В случае увеличения трафика расконсервация и возобновление эксплуатации перехода возможны в короткий срок», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.







Работы по консервации пешеходного перехода начались несколько дней назад. Сначала рабочие убрали весь мусор, а затем засыпали переход песком.







По наблюдениям корреспондента НГС, вход в пешеходный переход на противоположной стороне дороги засыпать пока не начали.







В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстанавливают мостовые ограждения и обустроили тротуары.







По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».

