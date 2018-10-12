«Я на работе»: Штельмах прокомментировал информацию о своей отставке

Сергей Штельмах возглавляет областную ГИБДД с 2006 года





Начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах остаётся в должности — сегодня информация о его отставке была опубликована в нескольких новосибирских СМИ.





«Я на работе, пока занят, извините», — ответил на вопрос корреспондента НГС начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах. В разговоре он не подтвердил и не опроверг информацию о своей отставке.







«Видимо, кто-то поторопился», — объяснил Штельмах.







В Главном управлении МВД России по Новосибирской области также опровергли информацию о скорой отставке Сергея Штельмаха с поста начальника областной ГИБДД.





«В настоящее время в ГУ МВД России по Новосибирской области вопрос об увольнении полковника полиции Штельмаха Сергея Викторовича, начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО не рассматривается. Сергей Викторович Штельмах на день сегодняшний исполняет свои обязанности главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Новосибирской области», — сообщил корреспонденту НГС начальник отдела информации и общественных связей Сергей Щекотин.





Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения Новосибирской области Сергей Штельмах возглавляет с 2006 года. В 2014 году Сергей Штельмах стал временно исполнять обязанности заместителя главы областного МВД. При этом он совмещал обе должности. Звание полковник полиции Штельмах получил в 2011 году.