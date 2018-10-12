Автоинспекторы объявили облаву на пешеходов на дорогах Новосибирска
Акция «Пешеходный переход» продлится до 15 октября
Новосибирская автоинспекция объявила о начале акции «Пешеходный переход» — с 12 по 15 октября сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.
По словам инспектора группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислава Савченкова, акция связана с ростом количества ДТП с участием пешеходов.
«В эти выходные экипажи будут ориентированы на выявление пешеходов и непредоставление приоритета пешеходам при переходе. То есть если пешеход идёт в неположенном месте, или водитель не уступает дорогу пешеходу, идущему по переходу. Кроме того, инспекторы ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. <…> Инспекторы будут приближены к местам концентрации ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
Наказанием за переход дороги в неположенном месте может стать устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Штраф за непропуск пешехода на зебре составляет 1500 рублей.
Накануне на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова