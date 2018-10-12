Автоинспекторы объявили облаву на пешеходов на дорогах Новосибирска

Акция «Пешеходный переход» продлится до 15 октября

Акцию будут проводить из-за участившихся ДТП с участием пешеходов
Акцию будут проводить из-за участившихся ДТП с участием пешеходов

Новосибирская автоинспекция объявила о начале акции «Пешеходный переход» — с 12 по 15 октября сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.


По словам инспектора группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислава Савченкова, акция связана с ростом количества ДТП с участием пешеходов.


«В эти выходные экипажи будут ориентированы на выявление пешеходов и непредоставление приоритета пешеходам при переходе. То есть если пешеход идёт в неположенном месте, или водитель не уступает дорогу пешеходу, идущему по переходу. Кроме того, инспекторы ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. <…> Инспекторы будут приближены к местам концентрации ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.


Наказанием за переход дороги в неположенном месте может стать устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Штраф за непропуск пешехода на зебре составляет 1500 рублей.


Накануне на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы

Прочтений: 6305

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (80)80
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено