Автоинспекторы объявили облаву на пешеходов на дорогах Новосибирска

Акцию будут проводить из-за участившихся ДТП с участием пешеходов

Новосибирская автоинспекция объявила о начале акции «Пешеходный переход» — с 12 по 15 октября сотрудники ГИБДД будут ловить пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.







По словам инспектора группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислава Савченкова, акция связана с ростом количества ДТП с участием пешеходов.





«В эти выходные экипажи будут ориентированы на выявление пешеходов и непредоставление приоритета пешеходам при переходе. То есть если пешеход идёт в неположенном месте, или водитель не уступает дорогу пешеходу, идущему по переходу. Кроме того, инспекторы ориентированы на выявление водителей в нетрезвом состоянии. <…> Инспекторы будут приближены к местам концентрации ДТП», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.





Наказанием за переход дороги в неположенном месте может стать устное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Штраф за непропуск пешехода на зебре составляет 1500 рублей.





Накануне на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска LADA сбила мальчика, ехавшего на самокате через дорогу. Скорую ребёнку вызвали очевидцы.