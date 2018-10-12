Видео: в Новосибирском зоопарке подросли енотики

Серия показательных кормлений в зоопарке проходит уже несколько месяцев





Новосибирский зоопарк опубликовал ролик с семейством енотов, в котором подросли детёныши.





Съёмки проходили 11 октября, когда енотов кормили, — по их вольеру в разных местах была спрятана еда, которую они искали. Также в ролике видны тыквы и кабачки, которыми также питаются еноты.





«На видео семейство наших енотов, самка которых выкармливала детенышей сама», — сообщает зоопарк, напоминая, что в августе от других детёнышей енотов отказалась их мама. В итоге их выкармливала домашняя кошка. Сейчас приёмные детёныши живут отдельно, но «ведут себя аналогично», отмечают в учреждении.









Еноты искали еду и в ёмкости с водой



