Появились новые подробности гибели женщины в «Ниссане» на Бугринском мосту
Полиция ищет машину, которая останавливалась рядом с автомобилем погибшей
Новосибирские полицейские рассказали о новых обстоятельствах гибели таксистки, тело которой в декабре 2017 года нашли в Nissan Sunny на Бугринском мосту.
У полицейских появились сведения, что в промежуток между 23:40 14 декабря и 2:36 15 декабря к стоящему на мосту «Ниссану» подъезжала другая машина, по предварительным данным, легковая, светлого тона. Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Есть информация, что к автомобилю подъезжали люди. Что они там делали, мы пытаемся выяснить. Они вступали в контакт, общались с кем-то [в Nissan Sunny], <…> к кому-то обращались, <…> а к кому, зачем — непонятно. Поэтому мы разыскиваем этих людей», — пояснили в областной полиции.
Ранее в полиции сообщали, что труп женщины со следами побоев нашли в стоящей машине днём 15 декабря. Очевидцы рассказывали, что Nissan Sunny стоял на Бугринском мосту поперёк правой полосы, чуть впереди были видны следы заноса.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточняли, что тело 52-летней женщины было на заднем сиденье машины.
По словам свидетелей, перед смертью погибшая Кимотхон Раззакова подвозила троих мужчин. Корреспондент НГС узнала подробности дела.
Сейчас полиция продолжает искать очевидцев происшествия. Водителя подъезжавшей к «Ниссану» машины полицейские просят позвонить по телефону 8–913–792–08–88.
«Конфиденциальность гарантируется», — добавили в областной полиции.
При этом в ведомстве отказались назвать точную причину смерти таксистки. «К сожалению, мы пока не можем в интересах следствия данную информацию распространять», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Евгением Раззаковым (1), 54.мвд.рф (2, 3)