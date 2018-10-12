Второй день не работает: на Доватора погас светофор из-за пожара в щитовой
Сейчас на месте работают электрики и специалисты СМЭУ
На перекрёстке улиц Доватора и Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска два дня не работает светофор.
По информации Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения, светофор не работает из-за пожара в щитовой.
«Там случился пожар в щитовой, сейчас восстанавливают. С нашей стороны всё нормально. Сейчас там работают электрики. Проблема локальная, она решается в данный момент. Отключен не только светофор, но и несколько близлежащих магазинов и ларьков. Мы держим ситуацию на контроле, ГИБДД предупредили о неработающем светофоре», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.
В СМЭУ добавили, что светофор заработает сразу, как только отремонтируют щитовую.
Отметка о том, что светофор не работает, появилась в сервисе Яндекс.Пробки накануне, 11 октября. Сегодня уведомление о неработающем светофоре снова активно. Сильных заторов на перекрёстке нет, по данным Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке составляет около 30 км/ч.
В мае Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города. Стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей. На этой неделе стало известно, что камеры уже начали работать.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)