Второй день не работает: на Доватора погас светофор из-за пожара в щитовой

Сейчас на месте работают электрики и специалисты СМЭУ

Светофор перестал работать из-за пожара в щитовой

На перекрёстке улиц Доватора и Толбухина в Дзержинском районе Новосибирска два дня не работает светофор.







По информации Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения, светофор не работает из-за пожара в щитовой.





«Там случился пожар в щитовой, сейчас восстанавливают. С нашей стороны всё нормально. Сейчас там работают электрики. Проблема локальная, она решается в данный момент. Отключен не только светофор, но и несколько близлежащих магазинов и ларьков. Мы держим ситуацию на контроле, ГИБДД предупредили о неработающем светофоре», — рассказали корреспонденту НГС в СМЭУ.





В СМЭУ добавили, что светофор заработает сразу, как только отремонтируют щитовую.





Отметка о том, что светофор не работает, появилась в сервисе Яндекс.Пробки накануне, 11 октября. Сегодня уведомление о неработающем светофоре снова активно. Сильных заторов на перекрёстке нет, по данным Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей в потоке составляет около 30 км/ч.





Сейчас на месте работают электрики





В мае Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение (СМЭУ) выбрало подрядчика на установку камер на дорогах города. Стоимость работ оценили в 19 миллионов рублей. На этой неделе стало известно, что камеры уже начали работать.

